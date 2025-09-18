　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／男做「陰莖增大術」離奇亡！　惡醫丁斌煌100萬交保

▲▼丁斌煌送到北檢。（圖／記者劉昌松攝)

▲丁斌煌移送北檢複訊。（圖／記者劉昌松攝)

記者劉昌松、黃資真／台北報導

北市一名50歲男子日前至中山區錦州街的安和美診所，花40萬進行陰莖增大手術，疑似麻醉不當，在手術結束後死亡，今(18日)下午負責執刀的62歲醫師丁斌煌移送至台北地檢署複訊，稍早檢方訊後認其涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見。對此，北院晚間裁定，丁斌煌業務過失致死交保100萬元，限制出境出海。

回顧此案，50歲男子17日上午9時到安和美診所進行麻醉後開始手術，下午2時許結束，男子在診所病房內休息，直到晚間7點多診所人員查看情況，發現男子的生命監測器跳出異常通知，立刻使用電擊器搶救，同時撥打119，，惟救護人員抵達時，男子已明顯死亡、未送醫。

事實上，執刀醫師丁斌煌過往早有多次醫療糾紛，首次發生在2013年，替男病患做陰莖植入手術後3天後身亡，當時被依業務過失致死罪判刑；2015年替女子做自體脂肪豐胸手術時，誤傷大腸引發敗血症。

2022年9月，丁替另名女子進行豐胸手術，卻未進行風險評估，還找來沒有護理師資格的親友協助動刀，造成女子術後傷口發炎，女子要報案時丁還搶走對方手機，另有多起隆乳手術失敗的案例，族繁不及備載，還曾爆出對女病患性騷擾。

09/17 全台詐欺最新數據

50歲男做「陰莖增大術」亡　最後身影曝光

50歲男做「陰莖增大術」亡　最後身影曝光

台北市中山區錦州街的安和美診所17日發生奪命事故！一名50歲男子17日上午前往該處進行陰莖增大手術，疑因執刀醫師丁斌煌麻醉不當，男子當晚7時許被發現明顯死亡。而男子的最後身影曝光，只見當天上午他前往診所時，神色並無異狀，孰料，卻遇奪命醫療事故殞命。

衛生局揭丁斌煌「2次改名、待過4間診所」

衛生局揭丁斌煌「2次改名、待過4間診所」

50歲男做陰莖增大術猝死！老母悲痛現身相驗

50歲男做陰莖增大術猝死！老母悲痛現身相驗

「陰莖增大」男暴斃診所內　高大成研判恐為心肌梗塞

「陰莖增大」男暴斃診所內　高大成研判恐為心肌梗塞

劣醫爭議不斷！曾陰莖手術奪命還性騷病患

劣醫爭議不斷！曾陰莖手術奪命還性騷病患

