9hrs前人好好走進診所…50歲男做「陰莖增大術」亡！最後身影曝光

記者劉昌松、戴若涵／台北報導

台北市中山區錦州街的安和美診所17日發生奪命事故！一名50歲男子17日上午前往該處進行陰莖增大手術，疑因執刀醫師丁斌煌麻醉不當，男子當晚7時許被發現明顯死亡。而男子的最後身影曝光，只見當天上午他前往診所時，神色並無異狀，孰料，卻遇奪命醫療事故殞命。

▲手術鬧出人命，執刀醫師丁斌煌送到北檢。（圖／記者劉昌松攝，下同)

透過診所外的監視器畫面可發現，身穿短袖上衣、短褲、斜背小包、理著一頭乾淨短髮的男子，於17日上午9時58分左右現身診所外，等待診所人員替其開門，當時他的神情並無異狀，且男子行動自如。

▲丁斌煌開設的安和美整形診所鬧出人命。（圖／記者鄭毓齡攝，下同）

而男子進入診所後，接受執刀醫師丁斌煌進行麻醉，手術於下午2時許結束，男子在診所病房內休息，診所人員當晚7時許前往察看其狀況時，這才發現男子生命監測器顯示異常，隨即使用電擊器搶救，並通報救護人員到場搶救，但警消抵達時，男子已明顯死亡。

據了解，丁斌煌曾有過多次醫療糾紛，2013年間他也曾因替男病患做陰莖植入手術造成病患死亡，而被依照過失致死罪判刑，事隔2年，丁2015年又因替女子進行自體脂肪豐胸手術時，誤傷大腸引發敗血症，如今再爆出此案，引發社會輿論。

▲北市男子做陰莖增大術殞命，最後身影曝光。（圖／記者劉昌松翻攝）