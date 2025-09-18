　
腦麻兒小比離世！超跑媽媽推他跑300場馬拉松　慟認：他去當天使了

圖／檸檬後製圖

▲「超跑媽媽」陳嘉齡7年來推著孩子跑完300場馬拉松，只希望小比能在僅存的生命裡體驗世界更多美好。（圖／翻攝自臉書粉專／小比的跑旅雜記）

記者柯沛辰／綜合報導

一路好走！網紅「超跑媽媽」陳嘉齡獨自照顧患有重度腦性麻痺的兒子「小比」，2017年起帶著兒子跑完300場馬拉松、爬上合歡山和玉山，還挑戰12天環島，並將過程記錄在臉書粉專「小比的跑旅雜記」。不過，陳嘉齡18日晚間透露，「小比剛剛離開去天上當天使了」。消息一出，讓無數馬拉松跑友、粉絲備感不捨。

小比剛出生6個月時，因施打疫苗出現不良反應，導致腦性麻痺，男方家難以接受，拒絕與孩子相認，最終由陳嘉齡一肩扛下，獨力照顧小比20多年。由於重度腦性麻痺患者平均壽命落在20歲左右，因此小比媽媽在朋友建議下，決定不再讓小比醫院、家裡兩點一線，而是盡可能讓孩子去體驗不同的人生。

▲▼ 超跑媽媽陳嘉齡和兒子一起玩賽萬金石 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲▼陳嘉齡和小比母子倆征戰各種路跑賽事，成為全台馬拉松跑友最熟悉的身影。（圖／資料照，下同）

▲單親媽媽陳嘉齡與腦麻兒小比。（圖／陳嘉齡授權引用）

2017年起，陳嘉齡帶著小比挑戰各種馬拉松，到了2024年已經完賽300多場賽事，成為全台馬拉松跑者最熟悉的身影，被封為「超跑媽媽」。除此之外，母子倆還展開12天環島，攀登合歡山，並在2024年挑戰登頂玉山，只為了讓小比在有限的生命中，多看看這個世界，不留下任何遺憾。

不過，陳嘉齡17日在粉專「小比的跑旅雜記」透露，小比洗澡時忽然停止呼吸心跳，送醫經過醫護人員電擊、升壓劑、CPR後，雖恢復生命跡象，但仍未清醒，瞳孔也無反應，經醫師診斷是敗血症，必須在加護病房插管治療。

事隔一天，小比血壓一直停在60左右拉不上來，任憑醫師使用3種升壓劑也於事無補，到了下午狀況仍未改善，最終在晚間離世。隨後，陳嘉齡透過粉專「小比的跑旅雜記」證實，「謝謝大家一直以來的祝福和幫忙，小比剛剛離開去天上當小天使了」。

許多網友聞訊紛紛湧入貼文下方哀悼，「很不捨，請保重」、「雖然不捨，但祝福小比重生，有健康的下一輩子」、「請比媽節哀！！小比去當天使，你也要堅強，他才能安心」、「小比不再有病痛，帶著您給他滿滿的愛，當天使的小比守護著您」、「我腦子裡還是媽媽帶著小比四處比賽的畫面！非常有愛有力量！」、「您是最偉大的母親，請節哀」。

▲單親媽媽陳嘉齡與腦麻兒小比。（圖／陳嘉齡授權引用）

▲單親媽媽陳嘉齡與腦麻兒小比。（圖／陳嘉齡授權引用）

腦麻兒小比離世！　超跑媽媽推他跑300場馬拉松
會領普發1萬嗎？　卓榮泰被問表態了
輝達入股英特爾　陳立武黃仁勳合照曝光
陳匡怡飯局同框台大學長「被要求下架」！不刪反嗆：老婆生氣喔？

相關新聞

白沙屯媽2年前托夢老闆援助　母揹腦麻兒跪地淚謝

白沙屯媽2年前托夢老闆援助　母揹腦麻兒跪地淚謝

白沙屯媽祖進香隊伍2年前行經彰化社頭時，一名5歲陳姓男童因罹患腦萎縮及骨盆脫臼需動手術，陳媽媽抱著孩子跪地攔轎，哭求媽祖庇佑，媽祖不僅停駕賜福，更托夢一名老闆促成善緣，幫助小孩就醫度過難關。今年男童從幼兒園畢業，將上小學，家人多次前往拱天宮還願，昨（７日）揹著兒子鑽轎腳，感謝媽祖與善心人士的幫助。

等了9年！腦麻兒起身緩步前行 父拭淚「不伸手」！看哭百萬網友

等了9年！腦麻兒起身緩步前行 父拭淚「不伸手」！看哭百萬網友

新北三鐵警超暖心！拉小艇載腦麻兒完成三鐵賽　侯友宜感動褒揚

新北三鐵警超暖心！拉小艇載腦麻兒完成三鐵賽　侯友宜感動褒揚

帶著母親遺照、視障父親　追隨白沙媽圓夢

帶著母親遺照、視障父親　追隨白沙媽圓夢

白沙屯媽祖停轎賜福2輪椅病童　小比媽眼眶紅

白沙屯媽祖停轎賜福2輪椅病童　小比媽眼眶紅

超跑媽媽小比腦麻兒

