動容！白沙屯媽祖停轎賜福2輪椅病童　「小比」雙手合十母眼眶紅

▲白沙屯媽祖為小比停轎賜福。（合成圖／記者唐詠絮翻攝；翻攝自白沙屯拱天宮網路電視台）

記者／唐詠絮、蔡文淵苗栗報導

白沙屯媽祖遶境，22日上午進入雲林北港朝天宮，媽祖遇到2名坐著輪椅的病童還停下轎撫慰，其中一名是單親媽推著21歲腦麻兒「小比」遠從高雄趕抵參拜，媽祖一見到小比，立即停轎，小比也伸出蜷曲的雙手合十，嘴巴念念有詞，似乎與媽祖心靈相會，隨行的香燈腳看到這一幕，眼眶不禁泛紅，感動得無法言語。

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▲媽祖停轎為病童賜福。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮網路電視台）

去年白沙屯媽抵達台中大甲、清水區時，「小比媽」推著兒子坐輪椅一路跟隨，眼見鑾轎停下，立刻拉起兒子的手虔誠祈福，盼保佑兒子手術一切順利，果真手術進行一切平安，今年再推著小比到鑾轎前感謝媽祖賜福。

▲媽祖停轎為小比賜福。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮網路電視台）

小比媽說，今天當鑾轎進入到元長鄉時，沒想到媽祖與小比再次相遇，讓母子倆感動，認為是媽祖特別前來看小比，她當場紅了眼眶，而小比也伸出雙手合十感謝媽祖。

小比今年已經21歲，6歲時打預防針變成腦性麻痺，有鑑於腦麻兒生命不長，小比媽近年也把握機會，不僅帶小比攀登合歡山、參加超過150場路跑，還騎單車環島12天。小比媽今年榮獲全國愛心媽媽，在接受總統蔡英文親自頒獎後，準備揹著小比攀登玉山，為《小比的跑旅雜記》再添一筆個人生涯記錄。