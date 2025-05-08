白沙屯媽2年前托夢老闆援助　母揹腦麻兒再鑽轎腳跪地淚謝

記者唐詠絮／彰化報導

白沙屯媽祖進香隊伍2年前行經彰化社頭時，一名5歲陳姓男童因罹患腦萎縮及骨盆脫臼需動手術，陳媽媽抱著孩子跪地攔轎，哭求媽祖庇佑，媽祖不僅停駕賜福，更托夢一名老闆促成善緣，幫助小孩就醫度過難關。今年男童從幼兒園畢業，將上小學，家人多次前往拱天宮還願，昨（７日）揹著兒子鑽轎腳，感謝媽祖與善心人士的幫助。

▲白沙屯媽祖曾托夢救腦麻兒，媽媽揹兒子淚泣跪謝。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮）

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陳媽媽2年前抱著病兒在路旁哭求，媽祖鑾轎罕見停下，彷彿聽見她的祈求。更神奇的是，事後媽祖托夢給社頭一名工廠老闆，指示他幫助這對母子。該老闆透過社頭鄉民代表邱湧錩的協助，順利找到陳媽媽一家，並提供醫療支援，讓男童得以接受治療。

▲彰化陳媽媽感謝拱天宮白沙屯媽祖。（資料照片／陳媽媽提供）

陳媽媽是彰化二水鄉人，育有3子，因家庭經濟困難被列為中低收入戶。她的小兒子出生後因腦萎縮頻繁進出醫院，多年來她一邊照顧孩子，與老母親在媽祖進香途中發放點心給香燈腳，以行動表達對媽祖的信仰。儘管孩子至今仍無法言語、行走，多次進出醫院，但他的笑容總是溫暖身邊的人，在幼兒園裡更是師生喜愛的對象。

時隔一年，媽祖進香隊伍昨(7日下午)行經彰化縣田中鎮時，陳媽媽特地揹著兒子前往參拜，希望能鑽轎腳祈福。由於現場人潮擁擠，她站著等了1個多小時，一度被群眾擠到後方，所幸一名熱心大哥發現，主動協助她們排到前方，讓母子倆如願鑽轎腳，場面溫馨。

▲拱天宮白沙屯媽祖找陳媽媽。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

陳媽媽感激表示，這幾年來受到媽祖的庇佑與善心人士的幫助，孩子病情穩定，今年從幼兒園畢業即將進入國小就讀。她與丈夫多次到拱天宮參拜感謝媽祖庇護，並持續在進香路上發送點心，展現媽祖疼惜小孩的溫暖。

如今，男童已準備進入小學就讀，陳媽媽也對未來充滿希望，她相信，在媽祖的保佑與眾人的關懷下，孩子一定能勇敢面對挑戰，繼續用笑容感動身邊的每一個人。