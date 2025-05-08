　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

白沙屯媽2年前托夢老闆援助　母揹腦麻兒再鑽轎腳跪地淚謝

記者唐詠絮／彰化報導

白沙屯媽祖進香隊伍2年前行經彰化社頭時，一名5歲陳姓男童因罹患腦萎縮及骨盆脫臼需動手術，陳媽媽抱著孩子跪地攔轎，哭求媽祖庇佑，媽祖不僅停駕賜福，更托夢一名老闆促成善緣，幫助小孩就醫度過難關。今年男童從幼兒園畢業，將上小學，家人多次前往拱天宮還願，昨（７日）揹著兒子鑽轎腳，感謝媽祖與善心人士的幫助。

▲白沙屯媽祖曾托夢救腦麻兒，媽媽揹兒子淚泣跪謝。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮）

▲白沙屯媽祖曾托夢救腦麻兒，媽媽揹兒子淚泣跪謝。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮）

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳媽媽2年前抱著病兒在路旁哭求，媽祖鑾轎罕見停下，彷彿聽見她的祈求。更神奇的是，事後媽祖托夢給社頭一名工廠老闆，指示他幫助這對母子。該老闆透過社頭鄉民代表邱湧錩的協助，順利找到陳媽媽一家，並提供醫療支援，讓男童得以接受治療。

▲白沙屯媽祖曾托夢救腦麻兒，媽媽揹兒子淚泣跪謝。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮）

▲彰化陳媽媽感謝拱天宮白沙屯媽祖。（資料照片／陳媽媽提供）

陳媽媽是彰化二水鄉人，育有3子，因家庭經濟困難被列為中低收入戶。她的小兒子出生後因腦萎縮頻繁進出醫院，多年來她一邊照顧孩子，與老母親在媽祖進香途中發放點心給香燈腳，以行動表達對媽祖的信仰。儘管孩子至今仍無法言語、行走，多次進出醫院，但他的笑容總是溫暖身邊的人，在幼兒園裡更是師生喜愛的對象。

時隔一年，媽祖進香隊伍昨(7日下午)行經彰化縣田中鎮時，陳媽媽特地揹著兒子前往參拜，希望能鑽轎腳祈福。由於現場人潮擁擠，她站著等了1個多小時，一度被群眾擠到後方，所幸一名熱心大哥發現，主動協助她們排到前方，讓母子倆如願鑽轎腳，場面溫馨。

▲白沙屯媽祖曾托夢救腦麻兒，媽媽揹兒子淚泣跪謝。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮）

▲拱天宮白沙屯媽祖找陳媽媽。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

陳媽媽感激表示，這幾年來受到媽祖的庇佑與善心人士的幫助，孩子病情穩定，今年從幼兒園畢業即將進入國小就讀。她與丈夫多次到拱天宮參拜感謝媽祖庇護，並持續在進香路上發送點心，展現媽祖疼惜小孩的溫暖。

如今，男童已準備進入小學就讀，陳媽媽也對未來充滿希望，她相信，在媽祖的保佑與眾人的關懷下，孩子一定能勇敢面對挑戰，繼續用笑容感動身邊的每一個人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
504 2 7170 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
面交20多次　台中董娘6000萬遭榨乾
台幣升值、油價下跌　長榮航：票價仍看供需
韓國瑜酸「自己不吃藥叫別人吃藥」　柯建銘暴怒拍桌
獨／楠梓8小時發現3屍體！父失聯多日...兒急返家驚見倒臥室
女童弄濕特斯拉！　律師揭4重點：不必賠
習近平抵克宮！將與普丁一對一會談　討論烏克蘭與美俄議題
快訊／澎恰恰仍欠7千多萬！　金主們不忍了
偷拍60女私密片　北市警救護女病患竟狂攝下體

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中爵士酒吧推「快閃午午餐」　勤美洲際「IL LIMONE沐檸」開幕

印巴衝突關閉領空　長榮「歐洲航線南移」飛行時間增加

赴日工作遇「AB合約」陷阱！她從翻譯變作業員傻眼：作最壞打算

女童弄濕特斯拉！律師揭「司機1句話」恐涉公然侮辱

快訊／15:07花蓮規模3.7「極淺層地震」　最大震度2級

澎湖花火節「史努比無人機」不展演了！網見原因氣炸：政府要賠嗎

政大砸3.5億招潛力高中生　免除30萬學雜費「每年收50人」

威力彩衝4.9億！「3星座」偏財運超旺　下注幸運色一次看

快訊／熱飆37.1度　3縣市「高溫警示」

【廣編】啦啦隊女神邊荷律來臺路跑初體驗！臺北舒跑杯兩萬人一起健康開跑！

【轎班全笑了】#白沙屯媽祖 原地轉圈不肯走，原來是為了.......

【盡力了】女子抱著衣服哭求點衣...媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

【金價飆漲！】忘密碼強拆保險箱　她見百萬黃金：好爽！

【人神共憤！】#彰化 3百年五通宮遭破壞！　鐮刀男「斬首」多尊 #神明

【勇腳伯歸隊】緊跟進香隊伍終於追上！向 #白沙屯媽祖 報平安

【強制逮捕】警察大半夜逮到2隻逃家小狗 太可愛了～

【珠珠很想贏】李珠珢看球太認真 獨自起身有點小害羞

周渝民罕提大S　 「熙媛接住我了」

台中爵士酒吧推「快閃午午餐」　勤美洲際「IL LIMONE沐檸」開幕

印巴衝突關閉領空　長榮「歐洲航線南移」飛行時間增加

赴日工作遇「AB合約」陷阱！她從翻譯變作業員傻眼：作最壞打算

女童弄濕特斯拉！律師揭「司機1句話」恐涉公然侮辱

快訊／15:07花蓮規模3.7「極淺層地震」　最大震度2級

澎湖花火節「史努比無人機」不展演了！網見原因氣炸：政府要賠嗎

政大砸3.5億招潛力高中生　免除30萬學雜費「每年收50人」

威力彩衝4.9億！「3星座」偏財運超旺　下注幸運色一次看

快訊／熱飆37.1度　3縣市「高溫警示」

【廣編】啦啦隊女神邊荷律來臺路跑初體驗！臺北舒跑杯兩萬人一起健康開跑！

「航向母親的島嶼」　無動力帆船Alingano Maisu抵蘭嶼舊開元港

再海放頭旗！白沙屯媽走彰化金馬路　男童跪求祈願令人動容

BMW攜手台北當代藝術博覽會　「用M3作畫」致敬Art Cars 50周年

被控訴到處跳票害乾兒子被黑道電擊　澎恰恰忍住悲傷回應了

台東焚化廠資訊公開再升級　新版監測網頁說明會加強溝通

19歲妹流淚照太美...遭盜圖「代言高潮針」！她崩潰：被視覺強暴

黑鷹直升機緊急出動　跨海後送蘭嶼中風船長

勝利勳章閃耀台南市議會！　空航技校友總會展百枚榮耀紀錄韓國瑜致賀

台中爵士酒吧推「快閃午午餐」　勤美洲際「IL LIMONE沐檸」開幕

基隆捷運邁大步！謝國樑率議員團實地考察新北環狀線　加速建設腳步

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

生活熱門新聞

頭旗又被海放！白沙屯媽祖駐駕「溪湖糖廠」

清大師出「大罷免影片企劃」作業　佔總成績30%

鑾轎旁「紅臂章長者」是誰？內行曝：超資深

女童打翻水遭索賠4.1萬！特斯拉駕駛道歉了

「E級護理師」開放手天使報名　1條件優先錄取

甜甜的豆棗「竟是它製作的」　網驚：不健康但超愛

白沙屯媽祖停3點！青鳥嗨「聽到彰化的心聲」

明午後變天！　專家：今年最像梅雨鋒面的梅雨鋒面

台鐵區間車出現400萬現金鉅款　失主是外籍旅客

車主討4萬1！Cheap曝特斯拉回覆：打臉了

4歲不會說話！媽媽抱愛女跪求　白沙屯媽祖「1動作」炸淚

朱立倫被譴責　媒體人喊「德國人好了啦」

好市多裝爆洋蔥「員工去制止」！結局更傻眼

Makiyo醉毆司機　陳沂推斷家屬堅稱昏迷原因

更多熱門

相關新聞

白沙屯媽下午進入台中　烏日警預判「可能走台1線」

白沙屯媽下午進入台中　烏日警預判「可能走台1線」

白沙屯媽祖今年回鑾路線大轉向，首度進入南投縣名間鄉，不禁令人好奇接下來的路線，會不會又海放頭旗？烏日警方表示，粉紅超跑去年從西濱回程，今年應該會走台一線，下午2點起已實施彈性交通疏導，呼籲用路人注意。

越南籍石材商忘帶400萬下車　今晚將現身點交領回

越南籍石材商忘帶400萬下車　今晚將現身點交領回

白沙屯媽祖上午經5鄉鎮、連停4校賜福　彰化人感動

白沙屯媽祖上午經5鄉鎮、連停4校賜福　彰化人感動

領49萬交立委助理「疏通」　彰化女險遭詐

領49萬交立委助理「疏通」　彰化女險遭詐

高雄小貨車右轉擊落直行機車　19歲騎士送醫

高雄小貨車右轉擊落直行機車　19歲騎士送醫

關鍵字：

彰化白沙屯媽祖托夢腦麻兒影音

讀者迴響

熱門新聞

女兒遭65歲男性侵　媽打死性侵犯獲不起訴

全球第7座迪士尼樂園將誕生！官方公布地點了

劉畊宏「清場風波」直播失控！　愛妻怒嗆黑粉

頭旗又被海放！白沙屯媽祖駐駕「溪湖糖廠」

清大師出「大罷免影片企劃」作業　佔總成績30%

鍵盤柯南揪Mandy同時交往4男鐵證　「叫床太大聲」法院認證

白沙屯媽駐駕「帝后相會」打破禁令　受天宮揭媽祖上山秘辛

鑾轎旁「紅臂章長者」是誰？內行曝：超資深

女童打翻水遭索賠4.1萬！特斯拉駕駛道歉了

即／台南國1深夜5車連環追撞　「1死5傷」全線交通中斷

即／高雄父女雙亡死在車內　母淚奔現場認屍

「E級護理師」開放手天使報名　1條件優先錄取

甜甜的豆棗「竟是它製作的」　網驚：不健康但超愛

台南國道5車追撞「小轎車擠爛全毀」　女駕駛當場遭夾死

大谷拚40－40－40異次元紀錄

更多

最夯影音

更多

【轎班全笑了】#白沙屯媽祖 原地轉圈不肯走，原來是為了.......

【盡力了】女子抱著衣服哭求點衣...媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

【金價飆漲！】忘密碼強拆保險箱　她見百萬黃金：好爽！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面