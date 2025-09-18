921地震教育園區推防災特區系列活動　9／20夜宿斷層線、9／21免費入園

▲921地震教育園區推「防災特區」系列活動。（圖／國立自然科學博物館提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

9月21日「國家防災日」將屆，國立自然科學博物館921地震教育園區今年以「防災特區」為主題推出系列活動：除民眾當天可免費入園，還規劃「夜宿斷層線－921時光機」、大型救災車輛展示、防災物資體驗、防災小列車等內容，以及「大地韌性、永續共好—自然為本的調適設計」特展，期盼以多元形式讓民眾深化防災知識與應變力。

科博館館長黃文山表示，「夜宿斷層線－921時光機」活動去年報名破2千人，今年攜手臺中市消防局、社會局、警察局，國軍、慈濟基金會、基督教芥菜種會、中華基督教救助會及臺灣防災士協會等單位再度舉辦，共有30組幸運民眾中籤，可免費參加；於9月20日下午延續至隔日清晨，參與者能學習避難所的進入與適應流程，夜間則可聆聽「真實避難所故事分享」，進一步了解嬰幼兒、長者、寵物與外籍人士在避難過程中面臨的挑戰與解方，以及在重大災害中保持冷靜與行動力，感受在斷層遺址過夜的難得經歷。

9月21日當天園區開放民眾免費參觀（地震體驗劇場除外），並精心打造「防災特區」4大體驗關卡：在關卡1「火線英雄裝備」可參觀臺中消防局的大型救災車輛，近距離認識專業救災裝備，並參加農村水保署設計的關卡2「水土守護知識樂園」趣味闖關遊戲，接著體驗關卡3「生態地質防災站」，串聯921地震教育園區、車籠埔斷層保存園區及鳳凰谷鳥園生態園區的人氣「防災小列車」，最後透過關卡4「防災知識通、守護你全家」模擬身處緊急狀況的補給情境，認識國家災害防救科技中心（NCDR）與全家便利商店跨界合作的「防災物資車」，在寓教於樂中深化防災觀。

「大地韌性、永續共好—自然為本的調適設計」特展則由921地震教育園區、農村水保署、國家災害防救科技中心共同主辦，以「自然解方」（Nature-Based Solutions, NbS）為核心、呼應聯合國永續發展目標（SDGs），規劃5大展區，從極端氣候省思、追本溯源探索到未來知識視野，呈現如何以自然力量應對極端氣候與災害，邀請觀眾深入思索與環境共生的永續之道。

另南投竹山鎮車籠埔斷層保存園區也將於9月21日同步開放免費參觀，更多活動訊息請上官網查詢：https://www.nmns.edu.tw/park_921/about/activities/page/20240921/。