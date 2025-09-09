LINE「13款免費貼圖」限時下載！小狗狗波比、雪豹超可愛

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

貼圖小舖今（9）日上架1組免費貼圖「古露露與好夥伴」，只要將LINE購物夯話題官方帳號加入好友，即可擁有貼圖；另外，還有12組隱藏版貼圖，快把握時間下載吧！

LINE購物 夯話題×古露露與好夥伴篇｜下載請點

下載期限：2025年10月9日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

LINE購物 × 小狗狗波比｜下載請點

下載期限：2025年10月7日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

豆卡頻道-狗狗日特典貼圖｜下載請點

下載期限：2025年10月3日

下載條件：達成指定條件，即可免費下載

使用效期：永久

LINE購物直播 × 欸波暖暖｜下載請點

下載期限：2025年10月1日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

LINE購物 × 社畜兔｜下載請點

下載期限：2025年10月1日

下載條件：達成指定條件，即可免費下載

使用效期：90天

石二鍋新鮮公寓－日常篇｜下載請點

下載期限：2025年9月25日

下載條件：無條件

使用效期：90天

保哥家族｜下載請點

下載期限：2025年9月24日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

路易威登彩妝系列七夕限定貼圖​｜下載請點

下載期限：2025年9月25日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：180天

LINE GO × 天竺鼠布丁｜下載請點

下載期限：2025年9月24日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

MISS DIOR FOR LOVE｜下載請點

下載期限：2025年9月18日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：180天

LINE購物護照★椒滴滴｜下載請點

下載期限：2025年9月17日

下載條件：達成指定條件，即可免費下載

使用效期：90天

LINE購物品牌名店 × 雪豹｜下載請點

下載期限：2025年9月18日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

聯博超人日常×一起出任務｜下載請點

下載期限：2025年9月15日

下載條件：達成指定條件，即可免費下載

使用效期：180天