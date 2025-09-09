　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LINE「13款免費貼圖」限時下載！小狗狗波比、雪豹超可愛

▲▼LINE,滑手機。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

貼圖小舖今（9）日上架1組免費貼圖「古露露與好夥伴」，只要將LINE購物夯話題官方帳號加入好友，即可擁有貼圖；另外，還有12組隱藏版貼圖，快把握時間下載吧！

LINE購物 夯話題×古露露與好夥伴篇下載請點

下載期限：2025年10月9日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

LINE購物 × 小狗狗波比下載請點

下載期限：2025年10月7日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

豆卡頻道-狗狗日特典貼圖下載請點

下載期限：2025年10月3日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：永久

免費貼圖

LINE購物直播 × 欸波暖暖下載請點

下載期限：2025年10月1日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

貼圖

LINE購物 × 社畜兔下載請點

下載期限：2025年10月1日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天

貼圖

石二鍋新鮮公寓－日常篇下載請點

下載期限：2025年9月25日
下載條件：無條件
使用效期：90天

貼圖

保哥家族下載請點

下載期限：2025年9月24日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

貼圖

路易威登彩妝系列七夕限定貼圖​下載請點

下載期限：2025年9月25日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

貼圖

LINE GO × 天竺鼠布丁下載請點

下載期限：2025年9月24日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

貼圖

MISS DIOR FOR LOVE下載請點

下載期限：2025年9月18日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

LINE購物護照★椒滴滴下載請點

下載期限：2025年9月17日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天

免費貼圖

LINE購物品牌名店 × 雪豹下載請點

下載期限：2025年9月18日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

聯博超人日常×一起出任務下載請點

下載期限：2025年9月15日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：180天

免費貼圖

09/08 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

高雄總圖拍謎片　台灣臀后51萬追蹤IG消失
批柯文哲「攻擊元首」！民眾黨回嗆總統府
《哈利波特》推手驚傳過世！
玖壹壹太狂了！辦音樂節「竟請出超大咖電音教父」
快訊／5縣市大雨特報！雨下不停
快訊／嘉義連傳12聲槍響！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

