地方 地方焦點

提升「負責任」登山意識　合歡山莊舉辦2場次免費講座

▲林業保育署鼓勵山友強化戶外登山知識 。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

▲林業保育署鼓勵山友強化戶外登山知識 。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為提升民眾登山安全意識，林業及自然保育署南投分署將於9月20日舉辦2場次登山安全講座，邀請資深戶外教育者分享進入山林前應有的知識準備，並以研究人員與公民科學的視角，帶領民眾從不同角度探索山林。

南投分署指出，第一場次「負責任登山」講座將透過專業講師的實務經驗，帶領參與者了解登山風險管理、無痕山林七大原則、登山計劃書準備、野外急救應對以及迷途預防與處置方式，並透過案例分享與實務教學，協助新手登山者掌握戶外活動的安全原則，並培養尊重自然環境與永續發展的責任感。

▲合歡山免費登山安全講座9月20日登場，希望強化山友戶外知識、提升負責任登山意識。（圖／林業保育署南投分署提供）

「山徑上的田野誌」講座內容則包含介紹「野外調查人員的山中日常」、「巨木上的生態學」及「公民科學上山去」三個主題，了解研究人員不為百岳進山，只為深入認識台灣的專業精神，及攀上大樹觀察動植物，揭開森林生態的科學奧秘，並透過智慧型手機，人人都能參與生態紀錄，讓登山者也能成為山林故事的共同書寫者。

南投分署提醒，「負責任登山」講座、「山徑上的田野誌」講座於9月20日(星期六)當天於合歡山莊登場，分別為早上9點半至11點半、下午1點半至3點半，歡迎對登山活動有興趣的民眾踴躍前往參加，參與講座無需事先報名，採現場自由入座，期望與民眾共同學習如何安全、負責任地享受大自然。

09/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

提升「負責任」登山意識　合歡山莊舉辦2場次免費講座

9/9體育日好康限定！台中公立運動中心全免費

響應9月9日「國民體育日」，台中市政府推出「酷運動99，健康也99」系列活動。當天全市國民暨兒童運動中心、港區運動公園、公立游泳池及網球場全面免費開放，各運動中心也規劃專屬活動與優惠。同時，市府也攜手20座民營羽球館及4座游泳池祭出折扣與半價優惠，邀請市民朋友把握機會，一起動起來。

最划算懶人1日遊花蓮　台灣好行電子票券免費

50嵐「他一喝厚奶驚呆了」　免費點法曝光！

PayPal送用戶一年份Perplexity Pro

「一條龍檢查只花360元」她驚嘆：健保太神了

