提升「負責任」登山意識　合歡山莊舉辦2場次免費講座

▲林業保育署鼓勵山友強化戶外登山知識 。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為提升民眾登山安全意識，林業及自然保育署南投分署將於9月20日舉辦2場次登山安全講座，邀請資深戶外教育者分享進入山林前應有的知識準備，並以研究人員與公民科學的視角，帶領民眾從不同角度探索山林。

南投分署指出，第一場次「負責任登山」講座將透過專業講師的實務經驗，帶領參與者了解登山風險管理、無痕山林七大原則、登山計劃書準備、野外急救應對以及迷途預防與處置方式，並透過案例分享與實務教學，協助新手登山者掌握戶外活動的安全原則，並培養尊重自然環境與永續發展的責任感。

「山徑上的田野誌」講座內容則包含介紹「野外調查人員的山中日常」、「巨木上的生態學」及「公民科學上山去」三個主題，了解研究人員不為百岳進山，只為深入認識台灣的專業精神，及攀上大樹觀察動植物，揭開森林生態的科學奧秘，並透過智慧型手機，人人都能參與生態紀錄，讓登山者也能成為山林故事的共同書寫者。

南投分署提醒，「負責任登山」講座、「山徑上的田野誌」講座於9月20日(星期六)當天於合歡山莊登場，分別為早上9點半至11點半、下午1點半至3點半，歡迎對登山活動有興趣的民眾踴躍前往參加，參與講座無需事先報名，採現場自由入座，期望與民眾共同學習如何安全、負責任地享受大自然。