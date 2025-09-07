　
地方 地方焦點

9/9體育日好康限定！台中公立運動中心、球場、健身房、泳池免費

▲9/9限定！台中公立運動中心、泳池全免費。（圖／台中市運動局提供）

▲響應9月9日國民體育日，台中當天公立運動中心、泳池全免費。（圖／台中市運動局提供）

記者游瓊華／台中報導

響應9月9日「國民體育日」，台中市政府推出「酷運動99，健康也99」系列活動。當天全市國民暨兒童運動中心、港區運動公園、公立游泳池及網球場全面免費開放，各運動中心也規劃專屬活動與優惠。同時，市府也攜手20座民營羽球館及4座游泳池祭出折扣與半價優惠，邀請市民朋友把握機會，一起動起來。

運動局長游志祥表示，目前全市已啟用朝馬、北區、南屯、長春、大里、潭子及豐原等7座國民暨兒童運動中心，另有沙鹿、北屯東峰、西大墩、大甲日南等4座兒童運動中心，以及港區運動公園投入營運，提供市民多元運動服務。9月9日當天，市府特別開放各國民運動中心游泳池與健身房免費使用，並提供羽球場、籃球場、桌球場等場地免費租借；公有游泳池及網球場也同步免費開放，歡迎市民呼朋引伴、闔家同樂。

運動局說明，今年特別攜手20家民營羽球館及4家游泳池共同響應，推出羽球場88折及游泳池半價優惠。羽球場館包括群岳羽球概念館、傳羽運動館、環中羽球館、中科活力羽球館、冠軍永安羽球館、冠軍國光羽球館、東原羽球館、民生羽球館、大翔羽球館、洲際羽球館、大都會羽球館（福華、經貿、崇德）、忠興羽球館、豐東羽球館、臺中展躍羽球館，以及大墩羽球館（本館、大慶館、洲際館）、優漾複合運動會館等20處。

至於游泳場館，包含來來游泳池、美誼游泳池、大里假期及寶闊游泳池等4家業者。市民於當日只要完成場館臉書打卡或按讚，並留言口號「運動99 健康久久」，即可享有全票半價優惠。

