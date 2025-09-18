政院推生一胎補助10萬！黃揚明點名「真正問題」：發錢無法催生

▲生一胎補10萬！政院「好孕3方案」能否逆轉少子化引熱議。（圖／記者姜國輝攝）



記者董美琪／綜合報導

台灣新生兒數持續下降，2015年出生人口約21.3萬人，去年僅剩13.4萬，今年仍延續下滑趨勢。行政院今（18日）通過新一波生育與生殖補助方案，包括每胎10萬元生育補助、不孕症試管嬰兒補助3.0，以及醫療性生育保存補助「好孕3方案」，希望藉此挽回新生兒數量。對此，媒體人黃揚明表示，單靠金錢補貼對提升生育率幫助有限，主要是安慰已有生育意願的家庭而已。

行政院上午通過三項方案，其中生育補助每胎可領10萬元，雙胞胎則領雙倍；醫療性生育保存補助已開始試辦；不孕症試管嬰兒補助3.0預計於11月提前上路。行政院政務委員陳時中指出，這些措施旨在提供適度刺激，期望新生兒數先止跌回升。生育補助方案將於明年元旦正式實施。

總統賴清德也對此表示，政府通過「好孕3方案」，完整涵蓋生育及生殖補助，為有生育意願的家庭提供更多保障。人工生殖補助3.0將擴大政府負擔，未滿39歲首次申請者，每胎試管嬰兒補助從10萬元提升至15萬元；醫療性生育保存補助方面，每次取卵最高補助7萬元，尤其支持癌症患者保留未來生育可能。

總統強調，少子化是國家長期發展挑戰，政府有責任提供支持。他在臉書以「政府挺你，添好孕！」為題發文，指出政策落實「民生優先、弱勢優先、青年優先」，希望年輕世代育兒負擔能減輕。

黃揚明則認為，與其只發錢，不如檢討現代父母生育意願下降的原因，如育兒環境不佳、高房價、低薪等結構問題。他指出，對真正有生育意願的家庭，10萬元補助確實有幫助，但對沒有打算生育的夫妻，短期金額難以改變決定。過去地方或中央政府推行的各類生育補貼與保險給付，也未能有效提升長期生育率，顯示金錢補助更多是心理慰藉，而非提升生育率的根本解方。