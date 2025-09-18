▲行政院推好孕三方案，生育給付「補差額」每胎10萬、試管最高補15萬、醫療性生育保存補助等，要全力「催生」搶救低迷生育率。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院會今（18日）通過勞動部及衛福部擬具的「好孕三方案」少子女化對策，三面向加碼生育支持。第一，中央將在既有社會保險生育給付下「補差額」，每名嬰兒一律補助10萬；第二，推出「試管嬰兒補助方案3.0」，每次最高可獲15萬補貼；第三，新增「醫療性生育保存補助」，乳癌或血液癌患者取卵每次最高補助7萬、取精最高8000，協助癌友求子。

卓榮泰說，自明115年1月1日起擴大生育補助，在既有的社會保險給付之外，再加上公務預算補足差額，讓每胎的補助均達到10萬元；未參加社會保險的女性國人或外國籍配偶生育本國籍新生兒，基於福利服務公平原則，也將補助10萬元。

舉例來說，現行勞保生育給付平均7萬994元、公保6萬7738元、農保6萬1000元、軍保4萬2000元、國保3萬9000元，明年元旦起將一律補齊到10萬元。根據勞動部統計，若以2024年生育率推算，年受惠人次約12.7萬餘人，經費預估42.7億元。

此外，今年11月起，也將實施「試管嬰兒補助方案3.0」。卓榮泰指出，將調高39歲以下不孕夫妻首次申請之第1次補助金額，由現行10萬元調高至最高15萬元，對於各胎之第2、3次療程補助，由現行6萬元增加至最高10萬元。被保險人不須另外提出申請，達到簡政便民的效益。

另外，39歲至未滿45歲之間不孕夫妻，首次申請第一次補助金額，由現行10萬元調高至13萬元，對於各胎之第2、3次療程補助，由現行6萬元增加至最高8萬元。低收及中低收入戶不分年齡及胎次，均補助15萬元。

根據衛福部計算，加碼後平均補助費用占醫療費用比例，整體將從53%提高到77%；未滿39歲自55%提高到84%；39歲至未滿45歲自51%提高到64%。

針對外界擔心費用會隨加碼補助而調漲，政委陳時中說，國健署確實及早注意到這問題，特別請地方衛生局要求醫院診所，調整價格時候一定要先報衛生局核備，這個方案主要是要幫助生產婦女減輕負擔。

接著卓榮泰說，今年9月1日起將實施「醫療性生育保存補助」試辦方案，減輕其取卵（精）療程的經濟負擔，取卵具最高補助7萬元／次、取精最高補助8千元／次，盼藉此政策協助癌友保留未來生育的希望。

根據衛福部規劃，「醫療性生育保存補助」對象為18歲到40歲具我國籍者，不限性別或婚姻狀況，疾病包括乳癌或血液癌（白血病、淋巴瘤、多發性骨髓瘤）患者，治療恐影響生育功能者，經醫師評估後可獲補助。每位病友最多補助2次療程，初估上路首年將有600名癌友受惠。