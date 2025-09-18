陸委會：中共打壓宗教變本加厲　國人赴陸提高警覺

▲陸委會。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者陳冠宇／台北報導

針對中共印發「宗教教職人員網絡行為規範」，陸委會今（18）日表達強烈不滿，批評此舉侵害人民信仰自由，並強調片面將台灣宗教教職人員納入規範，只是企圖形塑中共對台長臂管轄的假象，呼籲宗教界人士或國人赴陸務必提高警覺。

陸委會發布新聞稿指出，中共是無神論，中國大陸宗教事務由中共中央統戰部轄管，近年推動「宗教姓黨」，將共產主義教條強加在宗教信仰上，根本沒有真正的宗教自由及宗教人權，只有對宗教的打壓和控制。

陸委會強調，中共對台灣從來不具有管轄權，此次發布的「宗教教職人員網絡行為規範」，片面粗暴地將台灣宗教教職人員納入規範，只是企圖形塑中共對台長臂管轄的假象，對台灣人民沒有任何的約束力，更凸顯中共公然將政治與統戰黑手介入宗教信仰，以及對宗教自由的漠視和毫不尊重。

陸委會提醒，中共表面支持兩岸宗教交流，但只要不符合其政治統戰目的，都會強加限制阻撓。中共官媒近日大篇幅點名一貫道為邪教，近年也有我一貫道道親在陸遭拘捕關押。

此外，陸委會提到，即使未從事宗教活動，仍有國人赴陸工作或旅行期間遭到警告或不合理對待。「台灣宗教界及國人必須認清這一點，不要存有幻想，避免觸及中共各種規定。」

陸委會再次呼籲，無論是宗教界人士赴陸進行宗教交流，或國人赴陸從事各種活動，務必提高警覺及加強注意相關風險與人身安全，並可至陸委會「國人赴陸港澳動態登錄系統」，及內政部「赴中國交流資訊公開專區」進行登錄，以利政府提供協助及服務。