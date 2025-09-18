　
大陸 大陸焦點 特派現場

AIT提台灣地位未定　陸委會：與我政府立場一致

▲▼陸委會副主委梁文傑（2025.09.18）。（圖／記者陳冠宇攝）

▲陸委會副主委梁文傑。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

美國在台協會（AIT）近日拋出「台灣地位未定」論，引發熱議。陸委會今（18）日表態，聯合國第2758號決議案未處理台灣地位問題，也沒確認台灣屬於中華人民共和國管轄範圍，這部分AIT與政府立場向來一致。

陸委會副主委梁文傑於例行記者會上表示，AIT是重申立場，這與台灣政府對於聯合國第2758號決議案的立場是一樣的，該決議只處理中國代表權問題，並沒有處理台灣地位的問題，也沒有確認台灣屬於中華人民共和國管轄範圍，「所以這個部分和我們政府的立場向來是一致的」。

另針對民進黨秘書長徐國勇表示「沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講」，梁文傑回應，歷史的詮釋，大家各自有不同觀點，「徐秘書長他最近所引的兩份文件，其實都是真實的」。

梁文傑提到，其中一份文件是二戰以後，駐日同盟國最高司令部所下的一號文件，要求日本在台灣與澎湖向當時台灣行政長官陳儀投降，「徐秘書長引用的文件是確實無誤」。

徐國勇舉例的另一份文件，是蔣介石1949年在南京發給陳誠的手令，上面寫台灣是聯合國「託管地」。梁文傑對此表示，「這份文件也還在國史館裡面，所以這些文件都是確實存在無誤的」。梁接著說，歷史的文件是各自解讀，不同歷史學者對這些解讀的狀況也不一樣。

梁文傑強調，政府所關心的歷史事實是，在開羅宣言跟波茨坦公告等二戰時期文件簽署時，只存在中華民國，中華人民共和國還沒有建立。他說，當時日軍是向中華民國在台灣的代表投降，中華民國軍隊也因此來接收台灣，「這件事跟中華人民共和國沒有一點關係」。

梁文傑最後說，中華民國在建國以來有114年，至今在台灣屹立不搖，與中華人民共和國互不隸屬，這個就是目前的事實，這個也是政府所堅持的基本原則。

▼美國在台協會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲▼美國在台協會。（圖／記者呂晏慈攝）

台北上海雙城論壇預計9月25至27日在上海登場，陸委會今（18）日要求北市府，論壇交流應秉持對等尊嚴原則，並聚焦於市政交流，避免觸及兩岸觀光開放等事宜。

關鍵字：

美國在台協會AIT台灣地位未定論陸委會

