雙城論壇月底登場　陸委會警告：避免談兩岸觀光

▲陸委會副主委梁文傑。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

台北上海雙城論壇預計9月25至27日在上海登場，陸委會今（18）日要求北市府，論壇交流應秉持對等尊嚴原則，並聚焦於市政交流，避免觸及兩岸觀光開放等事宜。

陸委會副主委梁文傑於例行記者會上表示，蔣萬安一行赴上海參加雙城論壇的申請案，陸委會與相關機關正依規定審查中。為推動兩岸健康有序的城市交流，梁文傑說，陸委會對北市府有四項提醒。

第一，訪團在陸期間行程及交流活動，及與陸方簽署的文書（如合作備忘錄等），應秉持對等尊嚴原則，遵守政府兩岸政策及相關交流規範。第二，訪團在陸從事兩岸交流，應聚焦於市政交流，避免涉及事屬中央權責事項，如兩岸觀光等議題。

第三，訪團在陸期間，不得參加中共三個80週年等相關統戰活動，並應注意社會觀感，及維護台灣整體利益。第四，訪團倘有增加安排會晤陸方官員等行程變更，應該依規定於事前申報。

媒體問及，陸委會如何界定兩岸觀光議題範圍？北市府能否表達希望大陸團客來台？

梁文傑回應，台灣每個縣市都希望大陸遊客多到自己縣市旅遊，但前提是兩岸觀光已經互相開放。他說，兩岸互相開放觀光應由小兩會先行商討，但目前一直沒有進展，對岸也沒有回應，這部分屬於兩邊中央政府之間的問題，並不屬於各縣市的權責範圍。

梁文傑說，政府希望就兩岸觀光、陸客來台，或台灣團體到大陸等相關事項，還是留給小兩會討論，地方政府做城市交流時，不要觸及到這些問題。