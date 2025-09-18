　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

中秋雙十「光織影舞」嘉義市登場　戴愛玲、梁文音輪番獻唱

▲▼ 「2025嘉義市光織影舞」16天光影與音樂盛宴　群星熱力飆唱 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 「2025嘉義市光織影舞」16天光影與音樂盛宴將於10月4日至19日在北香湖公園隆重登場 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「2025嘉義市光織影舞」將於10月4日至19日在北香湖公園隆重登場。今年活動以迪士尼經典動畫《愛麗絲夢遊仙境》為主題，更安排精彩表演，從魔幻到經典金曲，假日每晚七點至八點皆有精彩演出，呈現視覺與聽覺的雙重饗宴，歡迎全國民眾前來體驗。

▲▼ 「2025嘉義市光織影舞」16天光影與音樂盛宴　群星熱力飆唱 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長表示，「光織影舞」已經成為嘉義市中秋與雙十連假期間最受矚目的城市品牌活動，今年除了精心規劃8大展區，還邀請國內外頂尖表演團隊與重量級歌手演出，為民眾帶來難忘的光影與音樂體驗。

10月4日開幕晚會將由亞洲最具指標性的幻術師吳冠達帶來震撼演出《夢境魔幻秀》，吳冠達曾與蔡依林於金曲獎舞台合作演出，指導過5566、玖壹壹魔術表演，並與孫德榮旗下藝人及偶像團體等知名藝人合作，跨足綜藝、演唱會及品牌代言活動，將魔術巧妙融入舞台表演，展現國際級效果；同時，他與拉斯維加斯頂尖幻術設計師及道具團隊合作，帶來媲美國際大秀的奇幻震撼。

▲▼ 「2025嘉義市光織影舞」16天光影與音樂盛宴　群星熱力飆唱 。（圖／嘉義市政府提供）

緊接著，「鐵肺歌后」戴愛玲將登台演出，她以〈對的人〉、〈累格〉等情歌作品廣受樂迷喜愛，渾厚高亢的嗓音總能喚起聽眾的情感共鳴；「情歌王子」李聖傑則以〈手放開〉、〈眼底星空〉等膾炙人口的經典情歌走紅，擅長以溫柔嗓音詮釋動人旋律。當兩位實力派唱將輪番登場，湖畔夜空勢必在光影與音符交織下，綻放最浪漫的樂章。

▲▼ 「2025嘉義市光織影舞」16天光影與音樂盛宴　群星熱力飆唱 。（圖／嘉義市政府提供）

在中秋、雙十連假期間，活動將由郭靜、周蕙、魏如昀、閻奕格、許富凱及新生代歌手艾薇等實力派歌手輪番演出。中秋節當晚（10月6日），將由郭靜與周蕙攜手演出。郭靜以清亮柔美的嗓音詮釋多首經典療癒情歌，周蕙則以細膩動人的唱腔，喚起一代人的青春回憶，讓月光與旋律交織出最浪漫的節日夜晚。

璀璨雙十，邀請實力女聲魏如昀與閻奕格在10月10日震撼開唱。魏如昀以爆發力十足的搖滾唱腔點燃現場氣氛，閻奕格則以穿透力驚人的高音征服全場；10月12日則由許富凱與艾薇聯手演出，許富凱以深情詮釋台語經典，艾薇則展現新生代的音樂活力，呈現傳統與現代的音樂對話。

10月18日閉幕晚會由新生代歌姬張語噥、金曲療癒女聲梁文音及情歌暖男陳勢安共同演出。張語噥以甜美清新風格深受年輕族群喜愛，梁文音以溫暖嗓音獲金曲肯定，陳勢安則以〈天后〉成名，擅長詮釋動人情歌；三位歌手同台，將為活動帶來最完美的壓軸。

▲▼ 「2025嘉義市光織影舞」16天光影與音樂盛宴　群星熱力飆唱 。（圖／嘉義市政府提供）

此外，10月5日至19日期間，還邀請榮獲世界街舞冠軍的嘉義在地舞團「築夢者」、紅鼻子馬戲團、柏青哥、鍋爐爺爺、氣球特技及街頭藝人演出，多元舞蹈、馬戲及互動表演將豐富整體體驗；奇幻市集則匯集藝術手作、特色餐飲及創意裝置，將北香湖公園打造成魔法與童趣兼具的夢幻舞台。

詳細表演場次與時間，歡迎至「嘉義市觀光旅遊網」或搜尋FB、IG「嘉市好旅行」查詢。觀光新聞處張婉芬處長誠摯邀請全國民眾，把握10月4日至19日展期，呼朋引伴來嘉義市，共享光影、音樂與藝術交織的奇幻旅程，留下中秋與雙十連假最美好的回憶。

▲▼ 「2025嘉義市光織影舞」16天光影與音樂盛宴　群星熱力飆唱 。（圖／嘉義市政府提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
511 1 9867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／卡拉OK龍頭翻船！　168首名曲全盜版
陰莖增大術害2命！恐怖醫美診所曝　醫材和食物擺同冰箱
快訊／暴打女牙醫害無法從醫！　地球村+靜安會6人起訴
快訊／陣頭少年31刀砍死女友　苑裡青雲館躺槍發聲
財產申報曝！「雨刷」身家上億　藍議員跑路前換好人民幣
挨告性侵多名未成年女學生！　台南師住家被撒滿海報
快訊／爆41萬張大量居成交王！　3檔記憶體概念股飆漲停
快訊／「對不起國家栽培」！謝宜容遭判4年6月
Spotify免費用戶3大功能開放！　付費用戶「大暴怒」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「身心樂活齊步走」系列講座最終場　營養師分享無負擔美食祕訣

黃偉哲赴白河無人機訓練中心　盼強化軍民合作打造安全城市

謝國樑率團參訪仁川延壽區　借鏡打造基隆成為宜居國際港灣城市

中秋雙十「光織影舞」嘉義市登場　戴愛玲、梁文音輪番獻唱

黃偉哲攜手「夜奇鴨」首前鹽水夜市　推廣「月津八景」買氣旺

男子失聯多日家屬急報案　屏東警沿路找鷹眼尋回

文化美食結合　嘉義縣政府x故宮聯名中秋禮盒大公開！

嘉義長庚病人安全週　聚焦孕產婦與兒童醫療安全

嘉義縣社區發展豐沛能量！5社區獲金卓越獎

統領廣場迎七週年慶　知名品牌新櫃進駐＋多重好康拚業績

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

【沒有什麼光復節啦！】徐國勇嗆：不要黑白講

【90度鞠躬】家寧開庭完喊：捍衛自己！ 「別把沒做的事加在我身上」

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

【阿嬤起飛】兒子堅稱有看到　媽媽還配合演出ＸＤ

「身心樂活齊步走」系列講座最終場　營養師分享無負擔美食祕訣

黃偉哲赴白河無人機訓練中心　盼強化軍民合作打造安全城市

謝國樑率團參訪仁川延壽區　借鏡打造基隆成為宜居國際港灣城市

中秋雙十「光織影舞」嘉義市登場　戴愛玲、梁文音輪番獻唱

黃偉哲攜手「夜奇鴨」首前鹽水夜市　推廣「月津八景」買氣旺

男子失聯多日家屬急報案　屏東警沿路找鷹眼尋回

文化美食結合　嘉義縣政府x故宮聯名中秋禮盒大公開！

嘉義長庚病人安全週　聚焦孕產婦與兒童醫療安全

嘉義縣社區發展豐沛能量！5社區獲金卓越獎

統領廣場迎七週年慶　知名品牌新櫃進駐＋多重好康拚業績

快訊／粿粿、范姜彥豐爆婚變「撫養權談不攏」　最糟打官司…公司回應

颱風下周二三最接近！粉專：5地區雨勢逃不掉　北部防強風

超薄iPhone Air會容易凹爆？他實測「拇指都紅了」結果曝光

行政院拍板　電動車免貨物稅、牌照稅延長到2030年

快訊／伴唱機龍頭翻船！168首名曲全盜版　從張學友到許茹芸全中招

「身心樂活齊步走」系列講座最終場　營養師分享無負擔美食祕訣

綠燈起步驚見「移動神主牌」悠閒鬼切2車道　警：可罰1800

「好孕三方案」每胎補助10萬　陳菁徽肯定但憂非解決燃眉之急

嗆黨主席選舉「絕不能內定」　鄭麗文：藍白合要符合小草期待

舊機到底該不該換？Joeman揭密Phone 17系列選購指南　

【殺紅眼】44秒狂砍女友31刀！　17歲男殺人罪護送少年法庭

地方熱門新聞

高雄小港晚間突停電！638戶陷黑暗

首屆國際兒少書展9/18台中登場　

統領廣場迎七週年慶　推多重好康拚業績

台中消防局官網驚見「找小姐價格」市府回應了

嘉義長庚病人安全週　聚焦孕產婦與兒童醫療安全

靈鷲山法會參拜　邱奕勝：桃園福報滿滿

部桃「病安週」登場　守護母嬰與兒童健康

興達電廠爆炸後中火停工　盧秀燕爆：員工說中央要求復工

六都施政滿意度　張善政第三

補助拿最少！高雄捷運預算「砍103億」恐違約

蔣萬安穩健施政獲認可 臺北市勇奪「永續幸福城市」六都第一

嘉義縣5社區獲金卓越獎

2女大生迷路哭：有人教我走河床

黃偉哲直播「叫賣」台南文旦40分鐘秒殺600箱

更多熱門

相關新聞

羅智強嘉義政見座談 　呼籲「票投羅智強」

羅智強嘉義政見座談 　呼籲「票投羅智強」

表態參選國民黨主席的立委羅智強昨7日剛宣布「黨中央已確認他的主席參選資格」好消息，隨即啟動「正義集結，尚青國民黨全台政見會」，今8日來到嘉義市並在市議員陳家平及熱請支持者簇擁下，以面對面方式向黨員宣講他的理念，希望大家用力幫他拉票、催票，在10月18日「票投羅智強」，讓他贏得黨主席選舉可以帶領中生代及青壯世代，不僅傳承也一起改變國民黨優良的傳統，走向世代承擔世代傳承的新時代，更提到自己的三大政見就是「下架賴清德」。

嘉義市監理站提防詐騙陷阱　勿點不明連結

嘉義市監理站提防詐騙陷阱　勿點不明連結

9/8月全食奇景　嘉義市府邀民眾文化公園觀賞

9/8月全食奇景　嘉義市府邀民眾文化公園觀賞

台鐵中秋連假車票已售12.9萬張　部分時段剩零星座位

台鐵中秋連假車票已售12.9萬張　部分時段剩零星座位

嘉市取消腸病毒停課標準　學前教機構放寬

嘉市取消腸病毒停課標準　學前教機構放寬

關鍵字：

嘉義市光織影舞音樂盛宴迪士尼主題中秋連假

讀者迴響

熱門新聞

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

「小沈1500」正妹記者不幹了！　披綠袍選議員

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

Andy「突呼吸不順暢」病倒掛急診！

專家：準「樺加沙」不是吃素的　陸警時間曝

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

玩「傳說對決」變摩鐵脫衣　桃園女被男網友性侵！結局卻重大逆轉

徐巧芯快看！　公館離峰出現「公車接龍」

雙颱將現！準樺加沙估將衝擊3地區

快訊／王柏傑反擊了！

獨／男星入住Villa「半夜浴室傳腳步聲」竟見2女站床邊

陳智菡批檢察官騙證人　北檢反擊

旅日生病花數百萬　駐日代表處給建議

更多

最夯影音

更多

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面