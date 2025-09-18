中秋雙十「光織影舞」嘉義市登場　戴愛玲、梁文音輪番獻唱

▲▼ 「2025嘉義市光織影舞」16天光影與音樂盛宴將於10月4日至19日在北香湖公園隆重登場 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「2025嘉義市光織影舞」將於10月4日至19日在北香湖公園隆重登場。今年活動以迪士尼經典動畫《愛麗絲夢遊仙境》為主題，更安排精彩表演，從魔幻到經典金曲，假日每晚七點至八點皆有精彩演出，呈現視覺與聽覺的雙重饗宴，歡迎全國民眾前來體驗。

嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長表示，「光織影舞」已經成為嘉義市中秋與雙十連假期間最受矚目的城市品牌活動，今年除了精心規劃8大展區，還邀請國內外頂尖表演團隊與重量級歌手演出，為民眾帶來難忘的光影與音樂體驗。

10月4日開幕晚會將由亞洲最具指標性的幻術師吳冠達帶來震撼演出《夢境魔幻秀》，吳冠達曾與蔡依林於金曲獎舞台合作演出，指導過5566、玖壹壹魔術表演，並與孫德榮旗下藝人及偶像團體等知名藝人合作，跨足綜藝、演唱會及品牌代言活動，將魔術巧妙融入舞台表演，展現國際級效果；同時，他與拉斯維加斯頂尖幻術設計師及道具團隊合作，帶來媲美國際大秀的奇幻震撼。

緊接著，「鐵肺歌后」戴愛玲將登台演出，她以〈對的人〉、〈累格〉等情歌作品廣受樂迷喜愛，渾厚高亢的嗓音總能喚起聽眾的情感共鳴；「情歌王子」李聖傑則以〈手放開〉、〈眼底星空〉等膾炙人口的經典情歌走紅，擅長以溫柔嗓音詮釋動人旋律。當兩位實力派唱將輪番登場，湖畔夜空勢必在光影與音符交織下，綻放最浪漫的樂章。

在中秋、雙十連假期間，活動將由郭靜、周蕙、魏如昀、閻奕格、許富凱及新生代歌手艾薇等實力派歌手輪番演出。中秋節當晚（10月6日），將由郭靜與周蕙攜手演出。郭靜以清亮柔美的嗓音詮釋多首經典療癒情歌，周蕙則以細膩動人的唱腔，喚起一代人的青春回憶，讓月光與旋律交織出最浪漫的節日夜晚。

璀璨雙十，邀請實力女聲魏如昀與閻奕格在10月10日震撼開唱。魏如昀以爆發力十足的搖滾唱腔點燃現場氣氛，閻奕格則以穿透力驚人的高音征服全場；10月12日則由許富凱與艾薇聯手演出，許富凱以深情詮釋台語經典，艾薇則展現新生代的音樂活力，呈現傳統與現代的音樂對話。

10月18日閉幕晚會由新生代歌姬張語噥、金曲療癒女聲梁文音及情歌暖男陳勢安共同演出。張語噥以甜美清新風格深受年輕族群喜愛，梁文音以溫暖嗓音獲金曲肯定，陳勢安則以〈天后〉成名，擅長詮釋動人情歌；三位歌手同台，將為活動帶來最完美的壓軸。

此外，10月5日至19日期間，還邀請榮獲世界街舞冠軍的嘉義在地舞團「築夢者」、紅鼻子馬戲團、柏青哥、鍋爐爺爺、氣球特技及街頭藝人演出，多元舞蹈、馬戲及互動表演將豐富整體體驗；奇幻市集則匯集藝術手作、特色餐飲及創意裝置，將北香湖公園打造成魔法與童趣兼具的夢幻舞台。

詳細表演場次與時間，歡迎至「嘉義市觀光旅遊網」或搜尋FB、IG「嘉市好旅行」查詢。觀光新聞處張婉芬處長誠摯邀請全國民眾，把握10月4日至19日展期，呼朋引伴來嘉義市，共享光影、音樂與藝術交織的奇幻旅程，留下中秋與雙十連假最美好的回憶。