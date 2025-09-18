病人安全從懷孕開始！　北港醫院攜手守護母嬰健康

▲世界病人安全日，北港醫院打造溫馨醫病共學日。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

9月17日是世界衛生組織訂定的「世界病人安全日」，今年主題聚焦在新生兒與兒童安全照護── 「Safe care for every newborn and every child：Patient safety from the start！」，強調「病人安全，從懷孕開始」。中國醫藥大學北港附設醫院為響應活動，昨（17）日舉辦系列宣導，為鄉親注入守護下一代的力量。

活動現場安排婦產科醫師深入淺出地分享孕產安全知識。宋鈺雯醫師以「孕期出血別驚慌」為題，提醒孕婦與家屬辨識警訊並把握就醫時機；鄭希彥主任則從臨床角度解析產科照護重點，強調「團隊守護」的重要。

除了專業講座，院方也設計「病人安全學堂」闖關遊戲，從健康問答、互動小遊戲到醫病共享決策（SDM）情境模擬，讓民眾親身體驗：醫療不只是專業，更需要病人參與。參與者不僅增進知識，也學會如何在診間提問、表達需求，確保醫療方案符合個人狀況。

院長吳錫金表示，良好的醫病溝通，是病人安全的基礎。 「一旦發現有認知落差，就要立即討論、修正，這樣才能真正把安全落實在每一個醫療細節裡。」今年活動更結合醫院40週年院慶，舉辦「病人安全繪畫比賽」，邀請親子一同透過色彩描繪「安全」的樣貌，留下跨世代的溫馨紀錄。

吳錫金強調，病人安全週自2004年在台推動以來，已成全民健康議題的重要一環。今年北港附醫以「平安孕開始，健康童成長」呼應全球行動，期盼與民眾攜手，共同營造一個「安全、溝通、健康與關懷」的醫療環境。

