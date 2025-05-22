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從粽香到手香　中醫大北港附醫結合防疫衛教慶端午

▲中國醫藥大學北港附設醫院歡慶端午佳節，邀請院內同仁、社區長輩與北港分部師生一同參與，與民眾共度佳節。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲中國醫藥大學北港附設醫院歡慶端午佳節，邀請院內同仁、社區長輩與北港分部師生一同參與。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

中國醫藥大學北港附設醫院歡慶端午佳節，特地舉辦溫馨熱鬧的活動，邀請院內同仁、社區長輩與北港分部師生一同參與，傳遞健康與關懷。活動由北港附設醫院經營的北港據點長輩帶來精彩表演，展現長者活力與熱情；中國醫藥大學北港分部學生則帶來震撼的太鼓演出及感人的手語歌表演。

活動結合健康宣導，由營養師進行衛教講座，分享端午節期間的飲食小撇步，讓民眾在遵守健康飲食的原則下，也能開心享用美食。另外呼應「世界手部衛生日」由感染管制小組組織樹人醫專實習生，邀請現場長官與民眾一同跳洗手舞，推廣正確洗手觀念與防疫意識。

▲中國醫藥大學北港附設醫院歡慶端午佳節，邀請院內同仁、社區長輩與北港分部師生一同參與，與民眾共度佳節。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲中國醫藥大學北港分部學生帶來震撼的太鼓演出。（圖／記者游瓊華翻攝）

中國醫藥大學北港分部主任楊賢惠表示，農曆五月時節天氣溼熱，古時又稱「五毒月」、「惡月」，因此端午節前後除了吃粽子外，特別講究驅疫病、防蚊蟲的重要性。中國醫藥大學在北港分部建置全國首座智慧中草藥園，在教學中，導入精準農業的知識和技術，藉由環境數據監控、灌溉、施肥及散熱等系統，透過自動化栽種管理系統監控，蒐集種植數據，隨時掌握植物的生長狀態。

此次活動分享的「中草藥防蚊香包」及「手工精油香皂」，材料皆是來自校區內香藥草植物園及智慧藥園內中栽植的中草藥，結合相關應用課程，帶領同學製成的產品。中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金表示，特別準備了300份端午節限定健康好禮，且是由本院經營之社區據點：四美醫事C據點、東勢樂智據點、元長二樂智據點所自製的艾草防蚊液與艾草香皂，免費贈送給到場民眾，讓大家不僅感受到節慶的喜悅，也收穫滿滿的健康祝福。

▲中國醫藥大學北港附設醫院歡慶端午佳節，邀請院內同仁、社區長輩與北港分部師生一同參與，與民眾共度佳節。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「中草藥防蚊香包」及「手工精油香皂」，材料皆是來自校區內香藥草植物園及智慧藥園內中栽植的中草藥，結合相關應用課程，帶領同學製成的產品。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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