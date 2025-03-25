「沒有圍牆的醫院」 雲林在宅急症照護！北港附醫接棒守護海線

▲雲林海線「宅急症照護加值方案」啟動暨支援車捐贈儀式記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣第3支在宅急症照護團隊於縣府政策方向及「秀薇家族」的大愛期許下，由中國醫大北港附醫擔當，今（25）日辦理「宅急症照護加值方案」啟動暨支援車捐贈儀式記者會。由縣長張麗善、北港媽祖醫院院長吳錫金、台大雲林分院副院長洪健清、雲基副院長楊文榮及衛生局長曾春美等共同啟動。

衛生局長曾春美指出，雲林縣於去年全國首推「醫路守護 雲林好照－在宅急症照護加值方案」，促成2支照護小組台大雲林分院及雲林基督教醫院帶領共37家機構加入在宅急症照護計畫，今年在張麗善縣長支持下加碼投入800萬，由中國醫大北港附設醫院承接，延續「醫事人員在宅急症培力計畫」、「可攜式設備與遠距診療支援」及「整合醫療網絡模式建構」三大主軸。

▲中國醫藥大學北港附設醫院居家護理個案曾李秀薇女士及其家屬，以「秀薇家族」名義捐贈社區居家醫療巡迴車 1 輛。（圖／記者游瓊華翻攝）

今年度更祭出完備海線地區醫療缺口、強化住宿式機構醫療照護識能支援、跨院急診協調機制、整合資源推動醫療銜接長期照護、肯定護理品質專業價值及創新擴散六大亮點，促進醫院、基層院所及機構間的垂直與水平整合，減輕急診壓力，提升縣民接受度，提供適切的居家醫療照護。

中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金表示，去年我們加入在宅急症照顧雲基團隊，經過一年的充分準備，今年承接雲林海線的在宅急症照顧責任，補足雲林海線醫療的一個缺口。今天的另一個焦點，本院居家護理個案曾李秀薇女士及其家屬，感受到並肯定在宅照顧的好處，全力支持本院在宅急症照護計畫，以「秀薇家族」名義捐贈社區居家醫療巡迴車 1 輛。

此巡迴車配備中藥醫療儀器「超音波 1 台、生理監視設備 8組、掌上型血氧濃度監測儀 4 組、低週波電針治療機 1 台及筆型雷射針灸 1 台」，總價值近 150 萬元，可供在宅醫療團隊開到病人家裡，為病人提供即時診療服務，厚實海線地區的在宅醫療照護品質。

縣長張麗善表示，在中國醫大北港附設醫院、台大雲林分院及雲林基督教醫院組成 3 支在宅急症照護團隊架構下，串聯轄內六大醫院、天主教福安醫院及基層醫療群、居家護理所、呼吸治療所、社區藥局及住宿型長照機構，為雲林縣居家醫療 2.0 及醫療長照整合的邁出一大步，未來將持續優化加值方案，讓雲林成為一家「沒有圍牆的醫院」。

▲中國醫藥大學北港附設醫院居家護理個案曾李秀薇女士及其家屬，以「秀薇家族」名義捐贈社區居家醫療巡迴車 1 輛。（圖／記者游瓊華翻攝）