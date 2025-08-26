桃園機場車禍！租賃車撞故障車翻覆　2駕駛意識清楚送醫

▲26日清晨一輛租賃自小客車失控撞擊故障車翻覆，航警到場處理。（圖／航警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

一輛白色租賃車今（26）日清晨近6時許行經桃園機場航站北路時，突然失控撞擊前方故障小客車導致翻覆，航警局交通事故處理小組到場處理，雙方駕駛都受傷但意識清醒，進行酒測均無酒駕情事，航警將受傷駕駛送醫治療，至於現場蒐證時出現短暫車流但未影響入出境旅客，至於肇事原因仍由航警調查釐清。

航警局指出，今天清晨5時50分許，勤務指揮中心接獲通報，在桃園機場航站北路有2輛自小客車發生追撞事故，造成白色租賃自用小客車翻覆，雙方駕駛都有皮肉傷勢，所幸意識均清醒。

▲航警到場為雙方駕駛進行酒測。（圖／航警局提供）

航警局派遣交通事故處理小組到場處置，查出租賃自小客車沿航站北路出場往大園區方向直行時，失控撞擊前方不明原因暫停路中之自小客車，導致租賃自用小客車翻覆。航警到場對雙方駕駛實施酒精濃度測試，測定值均為零，因雙方駕駛都有受傷，航警將受傷駕駛由救護車送醫治療，航警現場完成蒐證測繪後，將進一步調查真正肇事原因與責任歸屬。

航警局表示，本起事故雖造成短暫車流，但航警局立即投入警力進行事故交通疏導管制，並未耽誤出入境旅客行程。航警呼籲，用路人在道路上行駛應放慢車速，並注意車前狀況，以避免類似情形再度發生。