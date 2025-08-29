半夜「越騎越歪」連撞路邊3車　桃園騎士嚇醒：我恍神失控

▲桃園市徐姓男子今天凌晨3時許開車返家途中，行經桃園區文中路時失控撞擊路3輛自小客車。（圖／桃園警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市徐姓男子今（29）日凌晨開車返家途中，行經桃園區文中路時突然恍神，失控連撞路邊3輛自小客車，警方據報到場處理，徐男辯稱自己精神不濟才肇事；員警實施酒測，酒測值為零，但現場包括徐男肇事車輛都受到嚴重毀損，實際肇事原因仍待調查，但徐男須負擔龐大修車費用。

桃園警分局指出，67歲徐姓男子今天凌晨3時35分駕駛自小客車返家，沿桃園區文中路往正光路方向行駛，行經文中路71號附近時突然右偏撞擊路旁停放3輛自小客車，巨大聲響嚇壞住戶，警方獲報到場處理，所幸徐男並未受傷，現場3輛自小客車上也沒有人。

員警對徐男實施酒測，酒測值為零，徐男辯稱恍神與精神不濟肇事，後續肇事責任由警方調查釐清，徐男將面對後續龐大修車費用；警方呼籲，汽機車駕駛人應養足再上路，若駕駛途中感覺身體不適或疲累，建議短暫休息或就醫後再上路，以避免發生意外事故。