嘉明湖手作步道工作假期邁入第十年　號召山林守護者一同參與

▲2025嘉明湖手作步道工作假期夥伴招募中。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

被布農族人稱作「Cidanumas Buan（月亮鏡子）」的嘉明湖，位於台灣東部海拔三千多公尺的高山地帶，是國內知名的健行路線，每年吸引超過兩萬名登山者造訪。然而，長年的人潮也帶來土壤沖蝕與步道裸露的挑戰。為確保步道永續利用，林業及自然保育署台東分署自2016年起，每年攜手台灣千里步道協會舉辦「嘉明湖手作步道工作假期」，今年已邁入第十年，現正公開招募18名參與夥伴。

活動為期5天4夜，將由專業步道師帶領，秉持「就地取材、友善生態」的原則，透過最簡單的工具修復受損路段。參與者不僅能親手守護這條珍貴的高山步道，也能在過程中深刻體驗步道、生態與人文之間的緊密連結。

值得一提的是，本屆活動特別規劃在最後一晚前往台東縣東河鄉都蘭部落（Atolan）民宿入住，並透過部落導覽與職人手作等文化體驗，讓學員深入了解阿美族的人文歷史與生活智慧，同時支持在地社區的永續發展。

活動日期：2025年10月8日至10月12日（5天4夜）

招募名額：18名

報名費用：每人新台幣6,500元

報名期間：即日起至2025年9月28日下午5時止

報名資格：年滿18歲，熱愛山林並能適應高山環境者

詳細資訊及簡章：嘉明湖國家步道官網 https://jmlnt.forest.gov.tw/