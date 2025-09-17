　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11國際咖啡日「買2送2」　全家新單品第2杯半價

▲▼7-11國際咖啡日優惠。超商優惠。（圖／業者提供）

▲7-11「國際咖啡日」單品咖啡、特選咖啡指定品項買2送2。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

響應10月1日「國際咖啡日」，7-ELEVEN將於9月26日至10月1日，祭出CITY CAFE特選美式、特選拿鐵，還有大師級CITY PRIMA精品美式、精品拿鐵，指定同品項「買2送2」，集點還能換「阿原咖啡皂」。全家引進全新單品咖啡「瓜地馬拉安提瓜」，即日起至10月28日，單品咖啡全品項「第2杯半價」、經典咖啡大杯以上「第2杯79折」，APP還有多組寄杯優惠。

★7-ELEVEN

●指定期間買2送2、買1送1

7-11在9月26日至10月1日期間，CITY CAFE特選美式、特選拿鐵指定同品項有「買2送2」優惠。CITY PRIMA大杯精品美式、精品拿鐵，也同步享指定同品項「買2送2」。

而「不可思議咖啡」則在同期間推出大杯冠軍美式「買1送1」、大杯冠軍拿鐵「買2送1」活動。

▼9月26日至10月1日「不可思議咖啡」大杯冠軍美式「買1送1」。（圖／業者提供）

▲▼7-11國際咖啡日優惠。超商優惠。（圖／業者提供）

●咖啡永續商品免費換

7-11今年國際咖啡日強調永續，特別與在地企業「阿原YUAN肥皂」、「ccilu馳綠國際」合作，運用回收近1噸的CITY CAFE咖啡渣，製成手工咖啡皂、永續系列實用單品。

9月17日至10月14日期間，推出「CITY CAFE國際咖啡城市永續集點GO」活動，只要購買CITY CAFE大杯以上，每杯就贈1點活動點數；大杯燕麥系列飲品可得2點，集滿4點即可加價購或用指定點數免費換相關周邊。首推透過十八道繁複純手工工序打造的「阿原咖啡皂」，其他還有包袋類、咖啡襪，設計上更結合咖啡花、果實等元素。

▼「CITY CAFE國際咖啡城市永續集點GO」活動集點換相關周邊。（圖／業者提供）

▲▼7-11國際咖啡日優惠。超商優惠。（圖／業者提供）

●盒裝咖啡、咖啡膠囊買1送1

9月17日起，CITY PRIMA 精品咖啡也正式加入「超值組合餐」行列。在國際咖啡日期間，還有其他咖啡商品優惠，包括西雅圖盒裝系列指定商品，即日起至10月28日「買1送1」；買任4盒或消費滿300元，登錄發票有機會抽「日本來回雙人機票」、「西雅圖X ALLEZ前開式行李箱」。

▲▼7-11國際咖啡日優惠。超商優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11盒裝咖啡、膠囊咖啡買1送1。（圖／業者提供）

▲▼7-11國際咖啡日優惠。超商優惠。（圖／業者提供）

9月17日至11月11日，義大利咖啡膠囊指定品項「任選買1送1」，平均單顆膠囊不到10元。凡購買4盒（2組買1送1），登錄發票可抽Nespresso膠囊咖啡機，限量20台，顏色隨機。

7-11今年更首次合作森林管理委員會，響應FSC森林周，CITY系列飲品已全面採用「FSC森林永續認證」的紙杯與杯套，使用至今統計守護逾30萬棵、高度12公尺的原始森林樹木，呼籲零毀林保育承諾。響應國際咖啡日，今年特別邀請3位專業咖啡職人領銜演繹，以「大師談咖啡」為主題推出限定主題杯套。

▼7-11採用「FSC森林永續認證」的紙杯與杯套。（圖／業者提供）

▲▼7-11國際咖啡日優惠。超商優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家今（17日）宣布第10款單品咖啡「瓜地馬拉安提瓜」登場，為與台糖策略合作導入單品咖啡豆，產區坐落瓜地馬拉火山環抱的高海拔山谷地形，土壤富含礦物質，孕育出酸質平衡、香氣優雅的咖啡風味，並透過UCC獨家雙群烘豆工法，淬煉出焦糖與可可醇厚香氣。

▲▼全家單品咖啡，全家國際咖啡日優惠。（圖／業者提供）

▲全家引進單品咖啡「瓜地馬拉安提瓜」。（圖／業者提供）

●單品咖啡優惠

為了迎接「瓜地馬拉安提瓜」單品咖啡上市，加上慶祝「國際咖啡日」，即日起至10月28日，全家單品咖啡全品項「第2杯半價」、經典咖啡大杯以上「第2杯79折」。

10月1日前全家APP「隨買跨店取」同步推出單品、特濃咖啡多杯組1,001元，等於67折起優惠。

▲▼全家單品咖啡，全家國際咖啡日優惠。（圖／業者提供）

▲全家單品咖啡全品項「第2杯半價」。（圖／業者提供）

●買咖啡抽iPhone 17

此外，即起至10月14日，凡實體店購買或在APP隨買跨店取兌換單品咖啡，即可於全家APP抽獎趣獲得2張抽獎券，經典咖啡則可獲1張抽獎券，有機會將「iPhone 17」帶回家。

09/16 全台詐欺最新數據

