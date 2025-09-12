霜淇淋「買1送1」、咖啡零食「買2送2」　超商周末優惠懶人包

▲全家霜淇淋周末連續3天「買1送1」。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

迎接周末犒賞自己，超商紛紛推出優惠陪消費者省荷包！7-ELEVEN自9月12日至14日，推出多項商品買2送2、買2送1、加10元多一件；全家則有康康5優惠「買1送1」，這周也有霜淇淋入列；萊爾富也有限時殺優惠，泡麵、飲料等買1送1。

★7-ELEVEN

7-11自9月12日至9月14日，限時多項商品「買2送2」，包括雪碧無糖汽水、氣泡水、DYDO瓶裝黑咖啡及拿鐵、KitKat威化巧克力、金拉麵杯麵、辛炒麵，通通買2送2。其他還有哈根達斯迷你杯、雪糕全系列任選4件299元。

▼7-11超值五六日優惠。（圖／業者提供）



★全家

●會員優惠

全家即日起至9月14日會員優惠，多項商品買1送1、兩件更省，包括安城湯麵、雙響泡鹽味豚骨湯麵、每朝EX黑咖啡、野菜一日綜合蔬果汁、靈芝王精華飲等，通通買1送1。

▼全家會員優惠。（圖／業者提供）

●康康5「買1送1」

全家於9月12日至9月14日限時推出康康5優惠，精選5樣商品買1送1，換算下來：竹炭鹼性水2.5L平均23元、冷萃蜜香紅茶平均18元、蘇打大雪糕平均18元、曠世奇派草莓大雪糕平均25元。此周還有「霜淇買1送1」，由米其林一星主廚林明健監製「蘭姆葡萄」口味。

▼全家5樣好康，同品項買1送1優惠。（圖／業者提供）



★萊爾富

萊爾富即日起至9月14日推出「限時殺優惠」，此周共有6款商品「買1送1」，包括：每日C荔枝綜合果汁、UCC無糖黑咖啡、辛炒麵泰式酸辣碗麵、芬達橘子汽水600毫升、脆粒威化棒，以及農心辛辣白菜袋麵。

▼萊爾富會員優惠。（圖／業者提供）