回收業者停業仍遭村民亂丟！屏東內埔「米奇屋」清出近14噸垃圾

記者陳崑福、潘鳳威／屏東報導

屏東縣內埔鄉東勢村一處回收場，因屋主雙腳受傷停止營業，但附近村民仍將垃圾丟置原地，造成髒亂與老鼠孳生，被戲稱為內埔「米奇屋」。內埔鄉公所清潔隊今(18)日進場清理垃圾，並對屋主未妥善管理、將陳年回收雜物堆置路旁，開罰3600元。

▲ 屏東內埔一處回收場因業者停止營業，但當地居民仍習慣將垃圾堆放於此，導致環境髒亂不堪。 （圖／記者陳崑福翻攝）

73歲的潘姓男子早先與弟弟在內埔鄉東勢村經營一處回收場，後因弟弟離開，他便孤身一人經營。然而，隨著年紀漸長、身體每況愈下外，又再今年農曆年節時雙腳受傷不良於行，無法處理回收物，因此打算停止營業。

潘男雖在屋外以紙板寫下「年紀大了，不要再丟(垃圾)來」的告示牌，但當地居民仍習慣將垃圾丟到此地，導致屋外垃圾堆積如山、臭氣沖天，環境髒亂不堪，蟑螂老鼠橫行，如此場景也被民眾戲稱為內埔「米奇屋」。附近住戶氣炸向潘男抱怨，他也只能無奈表示無法處理。

屏東縣環保局與內埔鄉公所得知情況後，今日派出2台垃圾車、抓斗車、回收車及山貓等機具，並安排11名清潔隊員協助清除廢棄物，共載運4車、總重13.8公噸的垃圾，清除完畢後並進行全面環境消毒。環保局也架設監視器，加強取締亂丟垃圾。

此外，環保局依廢棄物清理法規定，針對潘男未善盡管理責任、將陳年的回收雜物堆置於路旁、影響環境衛生的違規行為，開出3600元罰單。