社會 社會焦點 保障人權

色男想霸佔正妹竟「散布她私照」！酒吧放話下場慘了

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲王男為了阻止正妹與其他男性關係升溫，竟散布正妹的私照，還放話2人曾發生關係。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

屏東縣一名王姓男子先前到酒吧飲酒，期間看見女子小美（化名）醉倒，竟持手機拍下對方的私密照，更因不滿小美與另名男子阿勇（化名）親密，將小美的私照傳送給對方，還對外公開與小美曾發生關係。屏東地院經過審理後，判王男8個月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，王男2022年間到屏東某酒吧消費時，看見小美醉倒在裡面，竟在沒有得到同意的情況下，拿出手機拍攝對方的胸部、私密處等隱私部位。

後來王男發現小美跟阿勇關係親密，認為是自己先跟小美發生性關係，心中因此萌生醋意。為了阻止小美跟阿勇交往，竟開始在居酒屋傳述曾跟小美發生關係的經歷，並且又跑到同一間酒吧宣傳。

當時阿勇人在酒吧，並不相信王男曾與小美發生關係。怎料王男為了取信對方，直接將小美的私密影像等畫面拿出來，讓阿勇查看。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲王男為了阻止正妹與其他男性關係升溫，竟散布正妹的私照，還放話2人曾發生關係。（示意圖／記者黃克翔攝）

阿勇眼見小美遭到偷拍，立即拿出手機拍攝、保全證據，並且拿了王男的手機，將影像檔案傳給自己，接著再告知小美偷拍一事，全案因此曝光。

對此，屏東地院法官認為，王男沒有徵得同意偷錄性影像，更是為了證明曾與小美發生關係，公開了這份影像，侵害小美的身體自主隱私，也造成小美難堪、恐懼等難以恢復的身心創傷。

屏東地院法官衡量，王男先前無犯罪紀錄，且偵查過程中均坦承犯行、尚有悔意，也想要跟小美調解，最終依照無故竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪、未經他人同意，無故以他法供人觀覽非法竊錄之性影像罪，以及2宗誹謗罪，判合併執行8個月有期徒刑，全案仍可上訴。

09/16 全台詐欺最新數據

