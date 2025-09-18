「聯合國軍官」需40萬才能退伍！屏東女機警報案　埋伏逮車手

▲屏東警分局逮獲魏姓女車手。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市一名60歲鄭姓女子，誤信網路上自稱「駐敘利亞聯合國軍人」的男子，對方以退伍須支付40萬元為由，企圖詐財，所幸鄭女憶起警方識詐宣導，機警報案。警方設下誘餌，假意交易當場逮獲58歲魏姓車手，查扣50萬元贓款與手機，成功阻止一樁跨國詐騙。

▲局長甘炎泉(中)慰勉屏東警分局逮獲女車手。

鄭姓女子日前在網路上結識自稱在聯合國駐敘利亞之軍人，雙方於社群軟體上多日寒暄後感情逐漸升溫，對方趁鄭女即將墜入愛河之際，誆稱欲辦理退伍手續請求鄭女支應新台幣40萬元，使其能順利辦理退伍，以利來台共築愛巢。



這時，鄭女及時警覺，回想起曾於活動場合聽聞屏東警分局之識詐宣導，研判此情節可能為典型「假交友詐騙」手段，主動前往民生派出所諮詢，經副所長林俊賢與鄭女建立聯繫窗口指導後，於本月15日由鄭女假意答應面交並持警方準備之餌鈔與詐團約定時間地點交付款項，待58歲魏姓女車手如期現身時，埋伏警方一舉將其逮捕，當場查獲贓款新臺幣50萬元、手機等相關證物，全案依詐欺罪嫌移請屏東地檢署偵辦，並持續深入追查、向上溯源。



分局長林明波表示，本次能成功查獲詐騙車手，有賴於警方長期的有感宣導，使民眾能將常見的詐騙手法內化心中，身遇其境時可立即自覺遭詐，主動與警方通力合作，成功將不肖分子繩之以法。同時呼籲，網路交友須提高警覺，切勿輕信網路上來歷不明的陌生人，如遇要求金錢、投資等情況應立即查證或撥打165反詐騙專線諮詢，以防陷入詐騙陷阱。