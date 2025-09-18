　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

評論查理柯克槍擊事件惹禍　《吉米夜現場》無限期停播

吉米金莫因為在電視節目中評論槍殺查理柯克的兇手同是保守派陣營，直接被無限期停播節目。（ABC電視網提供／Mark Seliger攝）

▲吉米金莫因為在電視節目中評論槍殺查理柯克的兇手同是保守派陣營，直接被無限期停播節目。（圖／ABC電視網提供／Mark Seliger攝）

圖文／鏡週刊

在美國保守派意見領袖查理柯克（Charlie Kirk）於9月10日遭到槍擊身亡後，許多在社群媒體上幸災樂禍的人，都紛紛被檢舉，因而丟了飯碗。現在連電視節目主持人也無法倖免，因為在深夜脫口秀節目《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live）開場中，主持人吉米金莫（Jimmy Kimmel）指責兇手是保守派人士，被ABC電視網決定無限期停播。

吉米金莫當時在節目上說，美國社會降到了谷底，因為MAGA（Make America Great Again）陣營試圖切割兇手、不會是他們的一員。但是被逮捕的兇手，恰好就是被視為左派的激進分子，這讓同屬於保守陣營的人士感到不舒服。

擁有全美最多地區電視台（197間）的Nextstar Media公司，表示不會在自家電視台播出這個節目，改用ABC電視網的其他節目取代，「強烈反對吉米金莫在最近關於查理柯克被槍殺事件的評論。他的評論在美國處於政治話語的關鍵時刻，讓人反感。我們不相信這些言論反應了我們當下所處的地方社群的意見、觀點或價值觀。如果繼續讓他在我們的平台上出現根本不符合公眾利益，我們做出困難的決定，決定先發制人，嘗試讓大家都能恢復冷靜，我們努力恢復充滿尊重、建設性的對話。」

在Nexstar Media做出決定後，ABC電視網也決定，無限期停播《吉米夜現場》。當然這個決定也引發了軒然大波，畢竟之前CBS電視網深夜脫口秀節目《荷伯報到》（The Late Show with Stephen Colbert），也是因為主持人史蒂芬荷伯（Stephen Colbert）大肆批評CBS電視網的幕後母公司派拉蒙，為了推動併購案順利進行，居然在川普總統控告新聞節目《60分鐘》的官司上，達成美金1,600萬元的和解讓步。隨後CBS電視網宣佈，節目製播到明年5月下台一鞠躬，未來也不會規劃其他人選接棒繼續製作。

消息傳出當時，身為每天都在同時段打對台、競爭收視率的《吉米夜現場》主持人吉米金莫（Jimmy Kimmel），聽到直接發限時動態安慰史蒂芬荷伯，還對CBS電視網說：「Fxxx！」吉米金莫還多次在公開場合臭罵CBS電視網討好川普的決策。日前落幕的艾美獎，還把最佳談話節目主持人獎頒給了史蒂芬荷伯，全場起立鼓掌，刻意還給他一個公道。

因為兩大談話節目都先後得罪保守派陣營，遭到不同程度的懲罰，這也讓許多演藝圈人士，甚至新聞評論陣營都發聲，認為這簡直是在殘害言論自由。女星汪達塞克絲（Wanda Sykes）就在Instagram上說，「我們瞧瞧，他沒有在上任第一週結束烏克蘭戰爭，也解決加薩走廊的問題，但的確是在第一年就結束了言論自由。嘿，對於那些愛祈禱的人來說，現在真的是祈禱的時候了。愛你，吉米。」電影《千萬別抬頭》（Don’t Look Up）的編劇之一大衛西羅塔（David Sirota）則爆料，Nextstar Media正在計畫合併，希望能讓聯邦通訊管理委員會（FCC）點頭，可以為他們改變規則，以便買下更多的地區電視台所有權，所以推論當然要作些討好川普的舉動，像是把愛頂嘴的電視節目主持人換掉。

川普向來就討厭這些喜歡在節目上嘲諷他的主持人，在《荷伯報到》傳出要落幕的消息後，他在社群媒體上發文：「吉米金莫是下一個。還有吉米法倫（Jimmy Fallon）也該滾了。這些人一點才華都沒有，莫名其妙領那麼多薪水，根本浪費了電視台的資源。看到他們滾蛋真的太棒了，真希望我對此也有些貢獻。」如今吉米金莫節目也被無限期停播，所以川普預言要成真了嗎？！


