評論查理柯克槍擊事件惹禍　《吉米夜現場》無限期停播

在美國保守派意見領袖查理柯克（Charlie Kirk）於9月10日遭到槍擊身亡後，許多在社群媒體上幸災樂禍的人，都紛紛被檢舉，因而丟了飯碗。現在連電視節目主持人也無法倖免，因為在深夜脫口秀節目《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live）開場中，主持人吉米金莫（Jimmy Kimmel）指責兇手是保守派人士，被ABC電視網決定無限期停播。

吉米金莫當時在節目上說，美國社會降到了谷底，因為MAGA（Make America Great Again）陣營試圖切割兇手、不會是他們的一員。但是被逮捕的兇手，恰好就是被視為左派的激進分子，這讓同屬於保守陣營的人士感到不舒服。

擁有全美最多地區電視台（197間）的Nextstar Media公司，表示不會在自家電視台播出這個節目，改用ABC電視網的其他節目取代，「強烈反對吉米金莫在最近關於查理柯克被槍殺事件的評論。他的評論在美國處於政治話語的關鍵時刻，讓人反感。我們不相信這些言論反應了我們當下所處的地方社群的意見、觀點或價值觀。如果繼續讓他在我們的平台上出現根本不符合公眾利益，我們做出困難的決定，決定先發制人，嘗試讓大家都能恢復冷靜，我們努力恢復充滿尊重、建設性的對話。」

在Nexstar Media做出決定後，ABC電視網也決定，無限期停播《吉米夜現場》。當然這個決定也引發了軒然大波，畢竟之前CBS電視網深夜脫口秀節目《荷伯報到》（The Late Show with Stephen Colbert），也是因為主持人史蒂芬荷伯（Stephen Colbert）大肆批評CBS電視網的幕後母公司派拉蒙，為了推動併購案順利進行，居然在川普總統控告新聞節目《60分鐘》的官司上，達成美金1,600萬元的和解讓步。隨後CBS電視網宣佈，節目製播到明年5月下台一鞠躬，未來也不會規劃其他人選接棒繼續製作。

消息傳出當時，身為每天都在同時段打對台、競爭收視率的《吉米夜現場》主持人吉米金莫（Jimmy Kimmel），聽到直接發限時動態安慰史蒂芬荷伯，還對CBS電視網說：「Fxxx！」吉米金莫還多次在公開場合臭罵CBS電視網討好川普的決策。日前落幕的艾美獎，還把最佳談話節目主持人獎頒給了史蒂芬荷伯，全場起立鼓掌，刻意還給他一個公道。

因為兩大談話節目都先後得罪保守派陣營，遭到不同程度的懲罰，這也讓許多演藝圈人士，甚至新聞評論陣營都發聲，認為這簡直是在殘害言論自由。女星汪達塞克絲（Wanda Sykes）就在Instagram上說，「我們瞧瞧，他沒有在上任第一週結束烏克蘭戰爭，也解決加薩走廊的問題，但的確是在第一年就結束了言論自由。嘿，對於那些愛祈禱的人來說，現在真的是祈禱的時候了。愛你，吉米。」電影《千萬別抬頭》（Don’t Look Up）的編劇之一大衛西羅塔（David Sirota）則爆料，Nextstar Media正在計畫合併，希望能讓聯邦通訊管理委員會（FCC）點頭，可以為他們改變規則，以便買下更多的地區電視台所有權，所以推論當然要作些討好川普的舉動，像是把愛頂嘴的電視節目主持人換掉。

川普向來就討厭這些喜歡在節目上嘲諷他的主持人，在《荷伯報到》傳出要落幕的消息後，他在社群媒體上發文：「吉米金莫是下一個。還有吉米法倫（Jimmy Fallon）也該滾了。這些人一點才華都沒有，莫名其妙領那麼多薪水，根本浪費了電視台的資源。看到他們滾蛋真的太棒了，真希望我對此也有些貢獻。」如今吉米金莫節目也被無限期停播，所以川普預言要成真了嗎？！



