斥資1千6百萬！花蓮吉安鄉打造優質騎行廊道　估今年9月完工

▲▼吉安鄉長游淑貞（中）偕同代表、村長至濱海自行車道施工現場會勘把關品質。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉公所積極提升鄉內自行車道整體品質與安全性，針對洄瀾橋路面破損、自行車道欄杆遭海風長年侵蝕導致鏽蝕等安全性問題，爭取交通部補助辦理「花蓮縣吉安鄉自行車道改善工程」，其中公路局補助1,379萬3,000元，並獲得鄉代會支持自籌經費262萬7,000元，於今年五月正式開工，預計9月完工。

改善工程涵蓋東海一街河堤步道、洄瀾橋整修及濱海自行車步道整建，預期可大幅優化當地騎行環境，提高安全防護。日前游淑貞鄉長偕同代表、村長至濱海自行車道施工現場會勘把關品質，並感謝中央、縣鄉協力共同完成在地重要安全建設，打造優質的騎行環境。

本次改善計畫共分為兩大施工工區，第一工區為東海一街河堤步道及洄瀾橋整修工程，施作項目包含仿木欄杆116.6公尺、壓克力地坪409平方公尺，針對既有橋樑鋼構與欄杆全面上漆113平方公尺，提升人行舒適度與整體美感。第二工區為濱海自行車步道整建作業，設置長達1,618公尺的仿木欄杆及鋪設2,388平方公尺的壓克力地坪，結合防滑與透水功能，全面升級海岸路段騎乘品質與安全性。

吉安鄉有完善的環鄉自行車道路網，全長達32.5公里，可連接山邊村落、海岸生態、田園景觀與親水遊憩等觀光休閒路廊，是適合大眾休閒旅遊舒適騎乘的綠色廊道。本次施工計畫針對沿著吉安溪下游出海口至化仁海堤自行車道部分破損處重新修復，以提升使用上的安全及美觀；更能夠串連環島1號線及環島1-15支線，與全國自行車道互通連結，使自行車運動愛好者及觀光遊客獲得優質的騎行體驗。



鄉長游淑貞表示，「提升基礎建設品質，就是守護每位鄉親的安全！」感謝代表林志忠、余震華、詹益萬、彭建華和仁安村長廖建緯、建設課長、文觀所長等共同參與現地會勘，確保工程品質無虞，完善安全設施，打造濱海路網結合運動休閒、與自然體驗的優質騎行路線。