準「樺加沙」暴風圈下周恐觸陸　最快周日海陸警齊發

▲熱帶性低氣壓TD20、TD21預計明天增強為輕度颱風「米塔」、「樺加沙」。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

熱帶性低氣壓TD20、TD21預計明天增強為輕度颱風「米塔」、「樺加沙」，明天至周六要留意短延時強降雨，而TD21移動過程中將持續增強，下周將以中度颱風等級接近台灣，暴風圈有機會觸陸，中央氣象署最快在周日晚間發布海上及陸上颱風警報。

中央氣象署預報員張承傳表示，熱帶性低氣壓TD20、TD21預計明天增強為輕度颱風「米塔」、「樺加沙」，其中，TD20暴風半徑較小，直接影響台灣機率較低，其外圍環流明天至周六將帶來水氣。

他指出，TD21目前仍距離台灣較遠，移動過程中將持續增強，下周將以中度颱風等級接近台灣，以通過巴士海峽機率最高，暴風半徑有機會超過200公里，且可能觸陸，不排除周日晚間發布海上及陸上颱風警報。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

張承傳表示，明天至周六受熱帶性低氣壓TD20或颱風外圍環流影響，有短延時強降雨機率，明天為水氣最多，也最接近的一天，東南部、恆春有局部大雨及豪雨，南部及東半部有短暫陣雨，東北部也有零星雨，中部以北則以午後降雨為主，新竹至台南有局部大雨機率。

他指出，熱帶性低氣壓TD20或颱風周五、周六往廣東接近，南部及花東有局部短暫陣雨，其他地區為午後雷陣雨，中部以北及其他山區有局部大雨。周日為2個熱帶系統影響空檔，水氣較少，北海岸、大台北、東半部及恆春有局部短暫雨，午後新竹以南有大雨機率。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

他表示，下周一熱帶性低氣壓TD21或颱風外圍環流影響，桃園以北、東半部及恆春有局部短暫雨，東北部及東半部有較大雨勢，其他地區為午後雷陣雨。周二、周三影響最明顯，東半部有陣雨及雷雨，其他地區為局部短暫陣雨，花東及恆春有大雨及豪雨機率，東北部及屏東也有局部大雨。

溫度方面，張承傳指出，明天花東降雨明顯，高溫略降為29至30度，其他地區仍有32至35度，桃園以北36度，新北有局部38度高溫，新竹、台中及彰化也有局部36度。另外，他也提醒，周日晚間北海岸、東半部及恆春有長浪，下周二南部、澎湖及馬祖也有長浪機率。