樺加沙生成路徑恐侵台發海陸警！日本估5天暴漲「暴風半徑370km」

記者許力方／台北報導

中央氣象署表示，熱帶性低氣壓TD20、TD21預計明天（18日）增強為17、18號颱風「米塔」、「樺加沙」，準樺加沙下周將一路增強，以中颱等級接近台灣，暴風圈有機會觸陸，最快21日晚間就會發布海陸警報。日本氣象廳也預估最快明天樺加沙就會生成，並在5天內暴風半徑暴漲到370公里。

氣象署今晚8時最新預報顯示，樺加沙成颱後路徑持續以西北西轉西方向朝巴士海峽前進，過程中一度剎車，速度接近停滯，預計22日將開始接近台灣，接近時有機會增強為中度颱風，暴風半徑可以來到200公里以上。

氣象署預估，準樺加沙22日（下周一）逐漸接近巴士海峽，23、24日（下周一二）通過巴士海峽一帶的機率為最高。22日起風雨漸增，23日、24日花東地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨，北部、宜蘭、南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，其中宜蘭、屏東地區及其他山區並有局部大雨發生的機率，中部地區也有零星短暫陣雨。

日本氣象廳則預報，樺加沙明天將成颱，暴風半徑約110公里，但樺加沙未來在往西北移動的過程中，強度迅速上升，不僅暴風圈擴大，近中心最大風速也暴增至每秒40公尺，暴風半徑更是長大到370公里，預估將成為相當巨大的颱風。路徑上也以往西、通過巴士海峽的可能性較高。