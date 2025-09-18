3颱今明天接續生成　午後西半部迎首波雨勢

▲熱帶性低氣壓TD20、TD21及TD22預計今、明天增強為輕度颱風「米塔」、「樺加沙」及「浣熊」。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

熱帶性低氣壓TD20、TD21及TD22預計今、明天增強為輕度颱風「米塔」、「樺加沙」及「浣熊」。TD20外圍環流今天至周六為恆春及東南部帶來雨勢，午後西半部地區及各山區也要留意大雨。TD21預計下周一以中度颱風等級接近，周一至周三影響台灣天氣。

中央氣象署預報員謝佩芸表示，今天到下周台灣附近海面的熱帶系統活躍，有颱風發展影響台灣天氣。今天至周六熱帶性低氣壓TD20的外圍環流為恆春及東南部帶來間歇性降雨，午後西半部地區及各山區要留意雷陣雨。下周一有另一個颱風接近，屆時要再留意。

謝佩芸指出，目前南海到太平洋有3個熱帶性低氣壓，今、明天都可能成為颱風，位於菲律賓西北方的TD20預計朝西北方往廣東、港澳前進，直接影響台灣機率低，但外圍環流今天至周六將影響台灣天氣。

她表示，TD21目前位於菲律賓東方海面，距離台灣1500公里以上，朝西到西北方，有機會往台灣東南方海面或巴士海峽前進，下周將威脅台灣天氣。至於日本附近的TD22目前距離台灣超過4000公里，未來移動路徑會更遠，即便成颱對台灣也無影響。

謝佩芸指出，TD20預計今天增強為颱風，目前仍在組織中，預估將以熱帶性低氣壓或輕度颱風強度通過南海，往西或西北移動過程中，外圍環流雲系開始影響台灣。目前南方水氣較多，已有對流開始影響恆春，中南部雲量也增多，北部上午仍是晴朗炎熱。

她表示，TD21的雲系也還在組織中，未來通過海面條件好，過程中將增強，可能以中度颱風等級接近台灣，要密切注意，但其路徑、位置及強度還有變化，預計在下周一後接近台灣，周一至周三影響天氣。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

謝佩芸表示，今天受熱帶性低氣壓TD20外圍環流影響，東南部及恆春已有降雨，花蓮及南部也有間歇性降雨，午後西半部的新竹以南有雷陣雨，且降雨範圍往平地延伸，新竹至台南有局部大雨機率。明天恆春及東南部仍有降雨，南部及花蓮為短暫雨，午後雷雨往北移動，中部以北地區及各山區要留意大雨。

她指出，周六TD20或颱風遠離台灣，水氣仍多，有午後雷陣雨，西半部要留意大雨。周日是2個熱帶系統空檔，水氣略減，受TD21帶來的東北風影響，東北部及北海岸有短暫降雨，午後雷雨緩和，山區及嘉義以南仍有大雨。

謝佩芸表示，下周一TD21或颱風接近，無論距離多遠，外圍環流都會為東半部、恆春半島帶來明顯降雨，大台北及屏東也有雨勢，西半部降雨較不明顯，但路徑若偏南或偏北，降雨區域就會有不同。

溫度方面，她指出，今天中南部雲量偏多，高溫略降，大台北西半側及桃園仍有局部37度以上，中部局部也有36度高溫。另外，她也提醒，今天北海岸及恆春沿海陣風較強，周日沿海及離島也有長浪。

▲今天大台北西半側及桃園有局部37度以上，中部局部也有36度高溫。（圖／氣象署提供）