「盧秀燕跟我說加油」　郝龍斌領表參選黨主席：不參加周六辯論

▲郝龍斌參選國民黨主席，趙少康陪同領表。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉10月18日投票，15日起至9月19日進行領表登記作業，前台北市長郝龍斌今（18日）在前中廣董事長趙少康陪同下赴中央黨部領表。郝龍斌表示，台中市長盧秀燕昨日有傳訊息說「加油」，也有回應「謝謝」，很感謝所有願意支持的人。不過，郝龍斌也說，自己不會參加周六媒體所舉辦的辯論會。

郝龍斌表示，希望此次國民黨主席選舉是君子之爭，扮演「吳伯雄第二」的角色，團結黨、讓國會繼續過半，絕對會用無私態度結合過去在市府的經歷，獲得所有黨內同志的信任，不僅2026年九合一地方選舉要大勝、2028年總統大選更要重返執政，「我要做造后者！參選黨主席就是要贏，2026跟2028也都要贏！」對於黨主席一職定位很簡單，穩定大局、邁向勝選，大罷免時透過藍白合有很好的戰績，因此未來也一定要做到溝通協商，讓在野力量極大化，2028下架民進黨。

郝龍斌強調，自己要去拜訪所有的黨員，都要努力爭取，昨天才正式決定要參選國民黨主席，今天就來領表，明天再來登記，時間很緊湊。趙少康也在一旁補充，參選所繳交的三百萬，國民黨收了錢就要辦政見發表會，參加這就夠了！其他的都不重要，重要的是只剩下一個月，其他活動都不用參加，只須要參加國民黨活動就好，國民黨都收了三百萬怎麼可能不辦？

郝龍斌也說，與其他參選人交換意見這種機會一定會有，所以週六不參加媒體辦的辯論會，已經有通知中天了。

郝龍斌強調，自己一直跟黨內優秀領袖都有聯繫，「昨天盧秀燕有傳訊息說加油，我也有回她謝謝。」