　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵中秋連假車票已售12.9萬張　部分時段剩零星座位

▲▼EMU3000型特仕車今首度試辦每列6節自由座。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵中秋連假車票已賣12萬9593張。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

中秋節連假疏運（10月3日至10月7日）將至，台鐵公司今（3）日0時起開放訂票，截至上午10時，總計完成8萬603筆、12萬9,593張訂票，其中，台北往花東10月3日下午6時至4日下午1時，及台北往高雄10月3日下午6時至4日上午11時，自強號僅剩零星座位。

台鐵公司表示，截至今天上午9時，東部幹線的台北往花蓮、台東方向，10月3日下午6時至10月4日下午1時長途自強號尚有零星座位，其餘時段仍有餘位；台東、花蓮往台北方向，10月6日晚間7時後長途自強號仍有餘位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

西部幹線部分，台北往高雄方向10月3日下午6時至10月4日上午11時，長途自強號尚有零星座位，其餘時段仍有餘位；高雄往台北方向10月6日晚間7時以後，長途自強號仍有餘位。

南迴線部分，高雄往台東方向10月3日至10月4日，長途自強號各時段仍有餘位；台東往高雄方向10月6日長途自強號各時段仍有餘位。

台鐵公司也說，10月3、4及6日加開的實名制列車，將於9月4日0時起開放設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口，與國民身分證統一編號第1碼為U或V，及上開兩者的配偶與直系血親一親等國民訂票。

▲▼台鐵10月3、4及6日加開實名制列車。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵10月3、4及6日加開實名制列車。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵10月3、4及6日加開實名制列車。（圖／台鐵提供）

台鐵公司也提醒，旅客完成訂票後，需於2日內（含訂票當日）至各售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取的車票，將於9月5日上午9時重新釋出。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／三重嚴重車禍！　滿地碎片1人慘死
SPA大亨無照酒駕撞死空少！　判6年8月拒入監
快訊／首爾隨機殺人　2人當場停止心跳
8女被逼賣淫試車　她接客一半猝死
高雄女遭輾肢體變形亡！　警急尋家屬
習近平93大閱兵　賴清德發聲
午後雷雨發展旺盛！　「琵琶」颱風最快今晚生成
屁孩「筷子擋壽司」引眾怒　台灣壽司郎急消毒發聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全勤給1萬！月休4日「薪資明細」太衝擊　PTT炸鍋：看到笑出來

「能咬能吞」是健康指標　陽明交大研究：與腦部活動有關

台鐵中秋連假車票已售12.9萬張　部分時段剩零星座位

開學課本「1狀況亂七八糟」在書局找半天！家長崩潰：真的該統一

便利貼這樣撕「不會再翹起來」！一票人驚呆：做錯30年

今明天午後雷雨發展旺盛　「琵琶」颱風最快今晚生成

車主注意！車輛異動記得「做1事」　忘記恐拿不回錢

YouTube開抓共享帳號「沒同住就停權」　用戶收到信怒：超煩

懷念疫情期間「不塞車、不用看老闆臉色」　網曝心聲：最快樂的2年

駕照考試加嚴、高齡換照年齡下修　陳世凱：9月中公布方案

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【直接爬頭上！】女乘客搭車遇小強　尖叫聲連環爆XD

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

全勤給1萬！月休4日「薪資明細」太衝擊　PTT炸鍋：看到笑出來

「能咬能吞」是健康指標　陽明交大研究：與腦部活動有關

台鐵中秋連假車票已售12.9萬張　部分時段剩零星座位

開學課本「1狀況亂七八糟」在書局找半天！家長崩潰：真的該統一

便利貼這樣撕「不會再翹起來」！一票人驚呆：做錯30年

今明天午後雷雨發展旺盛　「琵琶」颱風最快今晚生成

車主注意！車輛異動記得「做1事」　忘記恐拿不回錢

YouTube開抓共享帳號「沒同住就停權」　用戶收到信怒：超煩

懷念疫情期間「不塞車、不用看老闆臉色」　網曝心聲：最快樂的2年

駕照考試加嚴、高齡換照年齡下修　陳世凱：9月中公布方案

世界冠軍歸國！蔣萬安請東園少棒大啖牛排　加碼要辦凱旋遊行

強震滅村「挖墳」心碎一幕曝光！　阿富汗增至1400死

綠議員何孟樺自曝子宮肌瘤將開刀　「始終沒有勇氣好好面對」

關稅戰掀狂風巨浪！TISA成股海浮木　什麼是TISA？懶人包8大問題一次看

GIS-KY獨供蘋果三大產品　郭明錤：最壞時期已過

花蓮秋祭國殤大典！徐榛蔚率各界緬懷先賢烈士致最高敬意

最老FRIDAYS退場　醫美診所月租36萬搶卡位

母謊稱出國玩「竟赴瑞士安樂死」！回家只剩骨灰　女兒收包裹崩潰

台南秋祭革命先烈暨陣亡將士　黃偉哲：精神永存激勵後人

蕾菈18歲嫁2年男友「懷孕被劈腿」離婚！　戀湯宇1年二婚仍告吹

【粗心惹禍！】狗進電梯主人沒跟上！門一開路人驚恐抱緊救援 #中國大陸

生活熱門新聞

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

寵物名醫爆性騷　逼女學員演「母狗自慰＋騎乘」

琵琶颱風最快今生成　午後雨最大地區曝

琵琶颱風估將生成　大迴轉路徑曝

寵物名醫爆性騷嫩妹學生！　前妻是知名女歌手

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

「準琵琶」路徑大轉彎恐登陸穿日

台北這夜市「繁華→沒落」　網嘆：非店家問題

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

美女書法家脫了！　下海拍AV

快訊／熱帶低壓生成！估明晚成「琵琶」颱風　日本發布烈風警報

停北市機車格「吞600元罰單」傻眼了　停管處解答

草屯鎮加碼發錢　1到5歲每年領2萬生日禮金

「5生肖」9月財運大爆發！升職加薪錢數到手軟

更多熱門

相關新聞

雙鐵結合旅宿推176組綠色旅遊方案　指定住宿還享車票優惠

雙鐵結合旅宿推176組綠色旅遊方案　指定住宿還享車票優惠

永續旅遊已成為趨勢，交通部觀光署與台鐵、高鐵即日起至年底分別推出112組及64組「交通搭配住宿」優惠方案，除了搭乘雙鐵旅遊減碳外，也能選擇取得永續認證、環保標章的旅宿，並提供台鐵便當、禮賓室、平日78折及假日85折起高鐵車票等優惠。

台鐵招募「車輛維修檢查員及機車控制員」　薪資上看59K

台鐵招募「車輛維修檢查員及機車控制員」　薪資上看59K

台鐵中秋連假「加開107班次」　9/3起開搶

台鐵中秋連假「加開107班次」　9/3起開搶

國軍買台鐵便當「打9折還送飲料」　9/1起限定7天優惠

國軍買台鐵便當「打9折還送飲料」　9/1起限定7天優惠

台鐵搶修爆「沒封鎖紀錄」瑕疵　鐵道局：限期不改最重罰150萬

台鐵搶修爆「沒封鎖紀錄」瑕疵　鐵道局：限期不改最重罰150萬

關鍵字：

台鐵中秋連假車票

讀者迴響

熱門新聞

YTR蕾菈宣布離婚！

江祖平怒PO性侵男正面照！

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

台積電工程師　公務機當約砲神器

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

蕾菈3年前曝再婚原因「不是衝動」

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

18歲男偷開家人賓士　國道追撞燒成焦屍

快訊／台積南京廠豁免遭美撤銷　經部深夜回應

王心凌爆「復合」吳克群！機上去廁所他貼心護駕

快訊／美撤銷南京廠豁免　台積電回應

更多

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面