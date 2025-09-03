台鐵中秋連假車票已售12.9萬張　部分時段剩零星座位

▲台鐵中秋連假車票已賣12萬9593張。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

中秋節連假疏運（10月3日至10月7日）將至，台鐵公司今（3）日0時起開放訂票，截至上午10時，總計完成8萬603筆、12萬9,593張訂票，其中，台北往花東10月3日下午6時至4日下午1時，及台北往高雄10月3日下午6時至4日上午11時，自強號僅剩零星座位。

台鐵公司表示，截至今天上午9時，東部幹線的台北往花蓮、台東方向，10月3日下午6時至10月4日下午1時長途自強號尚有零星座位，其餘時段仍有餘位；台東、花蓮往台北方向，10月6日晚間7時後長途自強號仍有餘位。

西部幹線部分，台北往高雄方向10月3日下午6時至10月4日上午11時，長途自強號尚有零星座位，其餘時段仍有餘位；高雄往台北方向10月6日晚間7時以後，長途自強號仍有餘位。

南迴線部分，高雄往台東方向10月3日至10月4日，長途自強號各時段仍有餘位；台東往高雄方向10月6日長途自強號各時段仍有餘位。

台鐵公司也說，10月3、4及6日加開的實名制列車，將於9月4日0時起開放設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口，與國民身分證統一編號第1碼為U或V，及上開兩者的配偶與直系血親一親等國民訂票。

▲▼台鐵10月3、4及6日加開實名制列車。（圖／台鐵提供）

台鐵公司也提醒，旅客完成訂票後，需於2日內（含訂票當日）至各售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取的車票，將於9月5日上午9時重新釋出。