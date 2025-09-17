雙颱明天接續生成　「樺加沙」恐達中颱等級接近台灣

記者周湘芸／台北報導

熱帶性低氣壓TD20、TD21接續生成，預估明天陸續增強為輕度颱風「米塔」、「樺加沙」。目前在菲律賓上空的TD20外圍環流將於明、後天影響台灣，東南部及恆春半島降雨明顯；距離台灣較遠的TD21預計周末增強為中度颱風，下周二、周三影響台灣最明顯。

▲熱帶性低氣壓TD20、TD21接續生成。（圖／氣象署提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署預報員李孟軒表示，近期天氣受高壓影響，溫度偏高，今天東半部及恆春降雨機率提高，明、後天受南邊擾動外圍環流影響，下周還有另一個熱帶系統影響，天氣較不穩定。

他指出，熱帶性低氣壓TD20昨天下午生成，目前位於菲律賓上空，預計明天移動到巴士海峽或南海會增強為輕度颱風「米塔」；而關島西方的熱帶系統今天上午也增強為另一個熱帶性低氣壓TD21，預估也是明天增強為輕度颱風「樺加沙」，路徑偏西北轉西，由於環境有利其發展，下周一可能以中度颱風等級接近台灣東南部及巴士海峽。

李孟軒表示，熱帶性低氣壓TD20預計今天晚間移動到海面上，以偏西北方向通過台灣西南方，周六登陸廣東沿海，其外圍環流將在明、後天影響台灣天氣，東南部及恆春半島雨勢明顯，但發布海上颱風警報機率較低。

他指出，熱帶性低氣壓TD21目前距離台灣東南東方1850公里，未來偏西北轉西移動，且強度持續增強，周末有機會再增強為中度颱風，暴風半徑接近200公里，下周一接近台灣東南方，周二、周三通過巴士海峽，屆時花東、恆春半島地區及中南部山區將有明顯降雨。

▲今天東半部及恆春降雨機率高，午後桃園以南有雷陣雨。（圖／氣象署提供）

未來一周降雨趨勢，李孟軒表示，今天降雨範圍更廣，東半部及恆春降雨機率高，有間歇性雨勢，午後桃園以南有雷陣雨，山區也有局部大雨機率，晚間至明晨南邊水氣增加，東南部及恆春雨勢加大，且有局部大雨。

他指出，未來一周降雨主要受熱帶擾動影響，熱帶性低氣壓TD20或颱風明、後天接近台灣，東半部、恆春半島及南部有短暫陣雨或雷雨，東南部及恆春大雨或局部豪雨機率，中南部山區也要留意午後短延時大雨。熱帶性低氣壓TD20或颱風周六移動到廣東沿海，水氣減少，東半部及恆春仍有短暫陣雨，西半部有午後雷陣雨。

▲明、後天東半部、恆春半島及南部有短暫陣雨或雷雨，東南部及恆春大雨或局部豪雨機率。（圖／氣象署提供）

他表示，周日為2個熱帶系統空檔，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有短暫陣雨，花東及恆春也有部分雨勢，午後中南部有雷陣雨。下周一要留意熱帶性低氣壓TD21或颱風影響，東半部開始有降雨，周二、周三影響最明顯，東半部、恆春及南部容易有降雨，花東及恆春有大雨或豪雨機率，各山區、屏東及東北部也有局部大雨。

溫度方面，李孟軒指出，今天各地高溫32至33度，西半部34至36度，桃園及大台北有局部37度高溫機率。

▲今天桃園及大台北有局部37度高溫機率。（圖／氣象署提供）