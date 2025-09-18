英王室國宴款待川普！查爾斯讚「情誼深厚」　奢華排場迎美國投資

▲美國總統川普與夫人梅蘭妮亞抵達英國溫莎城堡，與英王查爾斯三世、卡蜜拉王后合影。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普前往英國進行國是訪問，在溫莎城堡參加國宴時，與英國國王查爾斯三世（King Charles）共同讚揚英國與美國的「特殊友好關係」，呼籲美國持續支持烏克蘭。同時，國宴亦成為商業交流平台，川普訪問期間宣布美國對英國投資1500億英鎊，包括微軟所投資的220億英鎊。

根據《BBC》，這場國宴17日在溫莎城堡舉行，查爾斯三世致詞強調英國與美國之間深厚的情誼及維持文化、貿易與軍事合作之重要性，「我們的人民曾一起為珍視的價值而戰鬥與犧牲」；川普則讚揚英國王室及威廉王子，稱其未來將取得難以置信的成就，並稱讚凱特王妃光彩照人、健康又美麗。

報導指出，此次出訪是川普歷史性的第二次國事訪問，展現了與英國國王查爾斯三世的良好互動，包括在觀禮儀式時的幽默與友好交流。

在商業交流方面，這場國宴邀請多位科技與企業巨頭，包括蘋果執行長庫克（Tim Cook）、人工智慧公司OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman），以及其他科技領袖出席晚宴，凸顯英美之間的商業合作。

訪問期間，美國宣布針對英國的1500億英鎊（約1860億美元、約6.6兆新台幣）投資計畫，微軟則投資220億英鎊（約272億美元、新台幣約9600億）。

此次國事訪問亦是英國展現軍事實力與國防承諾的重要場合，共有1300名陸軍、皇家海軍及皇家空軍（RAF）官兵參與，創下英國國事訪問史上規模最大的儀仗隊。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）與川普共同觀賞紅箭飛行表演（Red Arrows），不過原定的F-35戰機飛越溫莎城堡則因天候不佳取消。大規模軍事展示同時傳達英國希望美國維持對北約承諾並支持烏克蘭的訊息。

國宴之前，川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）抵達城堡時，從華麗馬車下車，並在草坪上檢閱部隊。威爾斯王子與凱特王妃也在場迎接並進行私人會晤。川普參觀聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）時，對於皇家收藏中有關美國獨立的歷史文件表示高度興趣，並在伊莉莎白女王墓前獻花致敬，川普先前長期敬仰女王。

官方禮物交換也在國宴中進行，包括將川普總統就職日飄揚於白金漢宮的國旗贈送給來訪的川普。查爾斯三世在致詞中也呼籲重視環境保護，表示「這是珍貴的機會，為後代保護和恢復大自然的奇蹟與美麗」。

整個國事訪問從皇家盛事轉向政治會談與新聞發布會，川普將前往契克斯（Chequers，英國首相官方鄉間別墅）會見施凱爾，並與皇室共同推動英美長期夥伴關係。儘管訪問過程多在城堡或首相鄉間宅邸進行，未對公眾開放，但倫敦及溫莎仍有反川普示威出現。