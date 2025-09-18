黑人學生遺體懸掛美校園樹上！家屬聘知名律師調查　懷疑慘遭虐殺

▲美國密西西比州德爾塔州立大學發生憾事，親友在執法簡報會後聚集在外面祈禱。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國密西西比州的一所大學，校園內的樹木上，近日被發現懸掛一名黑人學生的遺體，警方初步研判為可能輕生，但家屬對此存疑，認為該名學生性格開朗，已聘請知名民權律師、譽為「美國黑人的總檢察長」克倫普（Ben Crump）協助展開獨立調查，並要求驗屍，引發國際關注。

根據《衛報》、《路透社》，位於美國密西西比州的德爾塔州立大學（Delta State University），其工作人員15日在校園匹克球場附近發現非裔大學生里德（Demartravion “Trey” Reed）的遺體。校方警察局長邁克爾•皮勒（Michael Peeler）表示，學生疑似輕生身亡，未發現明顯他殺跡象，然而該起案件卻迅速引起外界關注，讓人聯想密西西比州過去的種族暴力歷史。

里德家屬聘克倫普律師後，律師表示，「里德是充滿希望與溫暖的年輕人，深受周遭人愛戴。他的家人與校園社群理應得到全面、獨立的調查，以揭露事件真相。我將帶領民權領袖與組織團隊，為家屬爭取透明與答案。」

▲美國密西西比州德爾塔州立大學的草坪。（圖／達志影像／美聯社）

密西西比州民主黨眾議員湯普森（Bennie Thompson）也呼籲聯邦調查局（FBI）介入調查，強調FBI具備全面、公正調查所需的工具與經驗，時間至關重要。FBI則向媒體表示，已注意到此案，若發現潛在聯邦違法行為將啟動調查。

當地驗屍官西爾斯二世（Randolph Seals Jr）否認網路謠傳里德遺體有四肢骨折，並表示初步檢查未發現任何割傷、挫傷或與攻擊相關的傷害。全國有色人種協進會（NAACP）則在聲明中指出，雖初步無他殺證據，但在種族暴力持續增長的背景下，保持懷疑是合理的，並強調歷史上黑人並未發生在樹上輕生的案例。

德爾塔州立大學校恩尼斯（Dan Ennis）於16日在臉書發布影片，表示校園在哀悼的同時將恢復運作，校方持續與學生家屬保持聯繫，並配合調查，「我們無法完全治癒這道傷口，但會確保所有必要資訊交給調查單位，並持續尋求答案。」

案發當天，校方取消所有課程，也取消原定於1925年開校100週年的慶祝活動。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995