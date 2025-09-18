安德魯王子涉性侵慘被「當空氣」　參加葬禮遭其他王室成員冷落

▲英國安德魯王子涉性侵案，出席喪禮時露出猥瑣的笑容。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

英國王室近期舉行肯特公爵夫人的葬禮。但在莊嚴儀式中，約克公爵安德魯王子（Prince Andrew, Duke of York）因與已故戀童癖金融家愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關係，深陷性侵醜聞，明顯遭到其他王室成員冷落，包含威廉王子與國王查爾斯三世都刻意迴避與他的公開互動，場面格外尷尬。

安德魯王子雖然出席典禮，但在西敏寺大教堂入口處顯得孤立，他停留在門口時，其餘王室成員已經往前移動致意。媒體捕捉到安德魯王子和威廉、凱特王妃僅有短暫寒暄，隨後便迅速轉移話題，並未展現親近之意。威廉整場臉色凝重，下顎緊繃，與叔叔的互動充滿距離。

▲安魂彌撒結束後，安德魯王子與查爾斯三世在離開西敏寺時交談。（圖／路透）

唇語專家Jacqui Press向《每日郵報》透露，安德魯在儀式結束後與人閒聊時，曾說「這是一場很美的儀式」、「我們今天的天氣真好」等客套話。但當他試圖主動與威廉攀談時，威廉僅簡短點頭，隨即望向前方，甚至用手摩擦鼻子、腳跟前後搖晃，顯示出明顯的不耐與迴避。

肢體語言專家Judi James指出，威廉的非語言反應顯示出「尷尬與抗拒」。她分析，「安德魯試圖以輕鬆口吻與侄子交談，還帶著一種『得意的笑容』，不過威廉幾乎沒有回應。他避免眼神接觸，誇張地用拳頭揉鼻子製造阻隔，最後甚至用腳跟跺地，這些都是典型的『話題終結』訊號。」專家認為，這樣的互動傳達出雙方關係的緊張與冷淡。

現場畫面也顯示，安德魯在與前妻莎拉（Sarah Ferguson, Duchess of York）交談時不時露出笑容，甚至在威廉身旁輕聲開玩笑，然而威廉表情僵硬，顯得格外不自在。莎拉則顯得親切健談，還向威廉與凱特搭話，但對方僅以簡短回應結束談話。

▲安德魯王子站在威廉王子、凱特王妃身後。（圖／路透）

除了與威廉的尷尬互動，安德魯在典禮中與姊妹安妮公主有過短暫交流，並向工作人員與神職人員致謝，最後才獨自離開現場。相較之下，威廉與凱特在國王搭上座車後迅速離場，動作顯得急切。

此次葬禮屬於私人性質，安德魯被安排坐在前排，與王室主要成員共同參與。肯特公爵夫人9月4日辭世，享耆壽92歲，她生前以低調、親切著稱，並長期參與慈善與公共服務。這場葬禮也是300年來首次在天主教堂舉行的王室喪禮。