槍聲多到數不清！美國賓州槍戰「5名警察中彈」　3人殉職

3 cops fatally shot, 2 critically injured in York County, Pa. while trying to serve warrant to crazed suspect who turned gun on himself https://t.co/CRBpMEZWDc pic.twitter.com/iueVM6Xfxt — New York Post (@nypost) September 17, 2025

記者羅翊宬／綜合報導

美國賓夕法尼亞州約克郡（York County）於當地時間17日發生嚴重槍擊事件，5名執法人員在執行搜查令時遭槍手射擊，造成3人不幸殉職、2人受傷，據傳過程中「槍聲多到數不清」！州警表示，槍手已遭警方擊斃，目前社區無進一步威脅，兩名生還警察情況危急但生命跡象穩定，醫院正在積極救治。

根據美媒《ABC News》、《NBC News》，美國賓州警方17日下午在北科多魯斯鎮（North Codorus Township）及科多魯斯鎮（Codorus Township）執行搜查令及跟進家庭相關調查時慘遭槍擊。州警局長帕里斯（Christopher Paris）表示，槍手已被警方擊斃，至於嫌犯身分則尚未公布，現場範圍大且仍持續封鎖，沒有進一步威脅。

兩名受傷警察正在WellSpan York醫院接受治療，目前生命跡象穩定。

????????????#BREAKING | NEWS

Update to the mass shooting a total of 5 officers were shot in a officer involved shooting in York County,Pennsylvania

3 officers are in grave condition, two were medevac out to the local hospitals.



The suspect shooter is deceased now from a… pic.twitter.com/vYWteCFtiQ — Todd Paron???????????????? (@tparon) September 17, 2025

目擊者米勒（Dave Miller）描述，他看到警方在農場穀倉區搜索，隨後聽到連續約30聲槍響，並看到有人倒在地上，事件場景令人震驚。州警指出，槍擊案起於警方16日開始的家庭相關調查，強調尚有許多調查細節尚未公開。

賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）表示，他17日前往與警察家屬會面，儘管家屬悲慟萬分，卻仍表示對警察保護社區的付出感到驕傲。夏皮羅呼籲社會正視暴力問題，並下令全州降半旗悼念殉職警察。他強調，「絕對無法容忍針對執法人員的暴力行徑，我們必須幫助那些以武器解決爭端的人。」

檢察總長邦迪（Pam Bondi）則在聲明中指出，聯邦調查局（FBI）及美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）正在協助調查，強調暴力對執法人員而言是社會毒瘤，絕不可接受。

據悉，此次槍擊事件距離約克郡另一名警察殉職事件不到一年。當時，賓州西約克巡警杜阿爾特（Andrew W. Duarte）在回應醫院人質事件時遭槍手射殺，凸顯警方執勤時所面臨的潛在風險。州警表示，將持續全面調查此案，並確保社區安全。