蒙古驚見恐龍完整化石！一億年前「仁波切」現形　保存頭顱與手部

▲在蒙古戈壁沙漠中發現名為「「札瓦賽帕勒仁波切」的厚頭龍化石。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

蒙古戈壁沙漠出土的厚頭龍化石，是迄今最完整且年代最久遠的圓頂頭恐龍標本，科學家命名為「札瓦賽帕勒仁波切」（Zavacephale rinpoche），研究顯示牠生活在1億1500萬至1億800萬年前，頭骨、手部及胃內石頭完整保存，體型雖小卻顱頂已大致成形，為厚頭龍早期演化提供珍貴線索。

根據美媒《紐約時報》，北卡羅來納州立大學古生物學家Chinzorig Tsogtbaatar博士發現仁波切時，僅是從帳篷走出，便看到山坡上突出的一個小圓物，經仔細檢視後確認是厚頭龍的圓頂頭骨。厚頭龍以可能喜歡頭對撞而聞名，而這件標本也被認為是目前已知最古老、最完整的厚頭龍化石，17日在《自然》（Nature）期刊上發表。

科學家將牠命名為「札瓦賽帕勒仁波切」，其中「zava」在藏語中意為「根源」，象徵牠是目前已知年代最早的厚頭龍；「cephal」為拉丁語「頭部」；「rinpoche」在藏語意為「珍寶」，因化石頭骨在懸崖邊上發現，有如一顆向外突出的寶石。北卡羅來納自然科學博物館古生物學主管Lindsay Zanno表示，這件標本的發現對研究圓頂頭恐龍的演化歷史意義重大。

成年厚頭龍體長可達4.3至4.6公尺、體重介於363到410公斤，身高約2.1公尺；相比之下，仁波切體長不到1公尺，體重僅約9公斤，死亡時年齡約2歲，屬於尚未發育完全的「青少年」，但顱頂已大致成形。與白堊紀晚期厚頭龍顱頂由2塊頭骨組成不同，仁波切的顱頂僅由1塊頭骨構成，是歷來出土厚頭龍中新發現的物種。

仁波切的頭骨、手臂及手部保存完整，且胃內含多顆胃石（gastroliths），幫助消化食物。研究顯示，這隻幼年恐龍雖體型小，但頭盔已相當發達，說明圓頂頭骨在厚頭龍生物學中極為重要，並在早期演化中就已出現，之後一直保留至後代。

「對我們研究圓頂頭恐龍的人來說，仁波切是期待已久的標本」，多倫多大學古生物學家David Evans表示，「這件化石揭示了厚頭龍早期演化的關鍵線索，並讓科學家能更深入了解這個鮮為人知的恐龍族群。」

仁波切手部非常小，與霸王龍類似，保存細節驚人。Zanno博士花費數十小時逐骨重建手部，她表示，手骨初看甚至可能誤以為是胃內內容物。此外，胃石是現代鱷魚、雞以及部分恐龍如劍龍已知會使用的消化輔助物，這也是首次在厚頭龍胃中發現。

化石在北卡州立大學完成多年的精細修復後已歸還蒙古，但研究團隊擁有足夠掃描資料與樣本，未來仍可進行更多研究。Evans博士指出，「考慮到厚頭龍完整頭骨與骨架的稀有性，仁波切將在未來數年持續提供珍貴科學資料。」