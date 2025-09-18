快訊／美知名主持人爭議失言！　《吉米坎摩爾秀》遭無限期停播

▲美國知名脫口秀主持人吉米坎摩爾節目遭停播 。（圖／翻攝X）

記者張靖榕／綜合報導

美國知名深夜脫口秀節目《Jimmy Kimmel Live!》（吉米坎摩爾秀）近日因主持人吉米坎摩爾（Jimmy Kimmel）在節目中針對右翼評論員柯克（Charlie Kirk）遇刺案發表敏感言論，引發保守派反彈。全美最大地方電視台業者之一的Nexstar媒體集團17日宣布，旗下32家ABC附屬電視台將無限期停止播出該節目，風波迅速升溫，成為近期美國政治與媒體交鋒的最新戰場。

Nexstar在聲明中表示，坎摩爾在節目中的評論內容「不符合我們所服務社群的觀點與價值」，因此做出停播決定。該集團總裁奧福德（Andrew Alford）指出，相關言論對於社會造成冒犯，在目前政治氣氛緊繃之際，電視台有責任審慎面對播出內容。

事件源於坎摩爾在日前節目中，針對柯克遇刺一事評論說，部分保守派人物試圖將事件政治化，甚至利用悲劇煽動對手仇恨。他嘲諷稱這些人「將陰謀論當成養分」，言詞辛辣，引起右翼圈強烈不滿。

美國聯邦通訊委員會（FCC）成員卡爾（Brendan Carr）也加入譴責行列，表示坎摩爾的言論不但不當，也有誤導公眾之虞。他公開呼籲所有地方電視台考慮撤下《Jimmy Kimmel Live!》，避免進一步引發社會對立。

BBC報導，迪士尼旗下ABC電視網發言人表示，「《Jimmy Kimmel Live!》將被無限期撤出節目表。」這是官方首度對節目動向作出明確說明。

《Jimmy Kimmel Live!》自2003年開播以來，長期由吉米坎摩爾主持，以幽默尖銳評論美國政壇時事見長，擁有穩定觀眾群。然而，隨著美國政治極化加劇，脫口秀節目的言論界線也日益敏感，此次事件便顯示出政治立場與媒體發言之間的張力可能成為節目生存關鍵。