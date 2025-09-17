陸央企利潤總額五年內年增速8.3％　資產總額破90兆人民幣

▲大陸國務院國資委公佈「十四五」期間中央企業盈利表現。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院國資委今（17）日釋出「十四五」期間「中央企業（央企）」相關盈利表現，其中，資產總額從不到70兆元（人民幣，下同）左右增長到超過90兆元，利潤總額從1.9兆元增長到2.6兆元，年均增速分別達到7.3%和8.3%。

大陸國務院國資委副主任袁野表示，截至目前，央企控股上市公司市值超過22兆元，較「十三五」末增長了近50%，「十四五以來，累計實施現金分紅2.5兆元，成為維護資本市場平穩運行的重要力量。」

袁野提到，「十四五」期間，中央企業創造的增加值、利潤總額，預計比「十三五」期間分別增長40%、50%，全員勞動生產率、淨資產收益率和資產負債率等指標持續改善，不少企業加強精細化管理、深化改革創新，價值創造能力明顯增強。

據了解，大陸「十四五」以來，國資央企進一步實施擴大有效投資，2021至2024年，累計完成固定資產投資總額19兆元，年均增速達到6.3%；同時，長江電力、中航成飛等具代表性之重組項目順利實施，截至目前，央企控股上市公司市值超過22兆，較「十三五」末增長了近50%。

值得注意的是，大陸央企還是提供社會基礎運行的重要支撐，在基礎產品供應方面，央企承擔約80%的原油、70%的天然氣、60%的電力供應，在能源保供、糧食保障、物流運輸等方面發揮不可替代的作用。

袁野強調，在產業協同帶動方面，央企平均每年的採購量超過15兆元，直接拉動產業鏈上下游、大中小企業約200萬戶，間接輻射上下游企業近700萬戶，「同時，通過擴大項目合作、及時支付帳款、減免房租費用等方式，努力為上下游企業、中小企業的發展創造良好環境。」