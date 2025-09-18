北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

▲由於過往醫療糾紛不斷，診所招牌上已不見名字，只剩「舊雨新知，四海一家」。（圖／翻攝自Google Maps）

記者邱中岳、柯沛辰／台北報導

北市中山區錦州街安和美診所17日再爆醫療事故，45歲男病患砸40萬元做「陰莖增大術」，不料疑似麻醉不當，在手術結束後失去呼吸心跳。儘管診所立即叫救護車，但男子已明顯死亡，因此未送醫，後續將相驗釐清死因。事實上，涉案的丁姓醫師曾多次捲入醫療糾紛，先前才因男病患術後死亡，被依業務過失致死罪判刑確定。

男子17日上午9點多到安和美診所進行麻醉，並進行「陰莖增大術」，中午12點多手術結束，隨後在診所度過術後恢復期。沒想到，診所人員晚間7點多查看，才赫然發現男子已無呼吸心跳，嚇得立即打電話叫救護車。

救護人員到場後，發現男子已明顯死亡，因此未送醫。死者胞姊接到警方通知趕抵現場，質疑執刀的丁姓醫師是否有醫療執照？療程又是否依照標準流程？隨後，警方將人帶回問訊，並查扣相關證物，同時通報檢察官，後續將相驗釐清死因。

丁姓醫師全名丁斌煌（原名丁立文、丁秉煌），先前替3名女病患進行豐胸手術也發生醫療過失，遭檢方起訴，還多次捲入醫療糾紛及詐欺、性騷擾等，雖大部分和解收場，但有一名男病患在陰莖植入手術後3天死亡，他因此被依業務過失致死罪判刑確定。

