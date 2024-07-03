起底惡劣醫美丁斌煌！男陰莖植入慘送命　女豐胸被穿腸險死

▲醫師丁斌煌曾涉及多起醫療糾紛案件，大多和解收場。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市安和美醫美診所醫師丁斌煌，涉嫌為3名女病患豐胸時，發生醫療過失遭檢察官起訴，事實上多次改名的丁斌煌，曾有多次捲入醫療糾紛及詐欺、性騷擾，雖大部分和解收場，但有1名男病患在陰莖植入等手術後3天死亡，丁被依業務過失致死罪判刑確定。這次接連發生3名女病患受害事件，衛生單位前往稽查，赫見手術台堆滿雜物，環境凌亂到讓人不敢相信是醫美診所。

丁斌煌(原名丁立文、丁秉煌)原在台北市大安區開設幸福診所(台港華豪美診所、家美診所)，2013年7月12日，為男性病患進行抽脂、胃繞道、人工陰莖植入術、自體脂肪移植、雙眼皮、眼袋等多重手術，歷時8個小時完成後，讓病患留在診所休養，沒想到15日凌晨病患突然沒了呼吸，經急救並轉院台北醫學大學附設醫院，仍宣告不治。

病患妻子悲憤提告，檢察官調查發現，死亡病患本身患有高血壓、糖尿病史，本來就是可能發生血栓的高風險病人，不宜同時進行多項手術，避免手術時間過長，在發現病患狀況危急時，又沒有立即轉院，涉嫌業務過失致死，法院考量病患家屬同意和解，判丁斌煌徒刑3月、得易科罰金。

▲法院曾依業務過失致死判丁斌煌徒刑3個月、得易科罰金。（示意圖／pixabay）

2015年2月間，丁斌煌為1名女病患進行自體脂肪豐胸時，因從病患腰部收取脂肪時，不慎穿刺大腸，導致病患因腹膜炎引發敗血症，住進國泰醫院接受剖腹、人工腸造口手術，丁斌煌再次被依業務過失傷害起訴後，賠償被害人獲得撤告，法院判決公訴不受理。

同樣在2015年間，另名具有護士資格的女病患，原本想請丁斌煌幫忙做眼袋淚溝及臉部線條提拉等微整形，但在沒有醫護專業的丁斌煌女友吳素華鼓吹下，簽了自體脂肪豐胸等手術的空白同意書，病患因為術後不舒服，多次回診求醫，丁斌煌竟然支開診所人員，私下詢問女病患要不要為他生小孩，還稱每月只能撥出1、2天陪女病患，希望女病患不要爭風吃醋等。

女病患事後向台北市政府申訴，丁斌煌被認定「性騷擾事件成立」，丁申訴失敗後，女病患再提出民事告訴，台北地院判決丁要為性騷擾造成被害人心靈痛苦，賠償25萬元，丁上訴高院遭駁回確定。

▲具護士資格的女病患指控丁斌煌性騷擾，獲法院判賠25萬元。（示意圖／Pexels）

丁斌煌另外也曾因合作契約糾紛被告詐欺，在屢傳糾紛鬧出新聞後，改名換陣到中山區開安和美診所，卻又接連發生3名女病患因手術不當受害案件，衛生單位與台北市警中山分局因此在2023年7月前往聯合稽查，只見1張病床被隨意放在診所走道上，手術室內及手術台上則堆積雜物，現場凌亂不堪，讓人不敢相信這樣的醫療環境竟然能掛牌營業至今。