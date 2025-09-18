　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／陰莖手術奪命！惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署　畫面曝光

記者劉昌松、葉品辰／台北報導

台北市一名50歲男子昨(17日)前至中山區錦州街的安和美診所花費40萬進行陰莖增大手術，疑似因執刀醫師丁斌煌麻醉不當死亡，62歲醫師丁斌煌有過多次醫療糾紛，今(18)日下午丁斌煌手拿拐杖、被銬上手銬，依過失致死罪嫌送辦北檢複訊。

▲▼丁斌煌送到北檢。（圖／記者劉昌松攝)

▲丁斌煌執行「陰莖增大手術」導致病患死亡，依過失致死罪嫌送辦北檢複訊。（圖／記者劉昌松攝)

該名50歲男子昨(17)日上午9時到安和美診所進行麻醉後開始手術，下午2時許結束，男子在診所病房內休息，直到晚間7時許診所人員查看情況，才發現男子的生命監測器跳出異常通知，立刻使用電擊器搶救，救護人員抵達時男子已明顯死亡、並未送醫。

此案的執刀醫師丁斌煌曾有多次醫療糾紛，首次發生在2013年，替男病患做陰莖植入手術後3天後身亡，當時被依業務過失致死罪判刑；2015年替女子做自體脂肪豐胸手術時，誤傷大腸引發敗血症，多起手術失敗的案例族繁不及備載。

▲▼丁斌煌送到北檢。（圖／記者劉昌松攝)

▲丁斌煌抵達北檢。（圖／記者劉昌松攝)

▲參與執刀過程的護理師抵達北檢。（圖／記者黃宥寧攝)

▲參與執刀過程的護理師抵達北檢。（圖／記者黃宥寧攝)

案發後警方將丁斌煌帶回問訊，並查扣相關證物，同時通報檢察官，今日下午死者母親、姊姊與幾名家屬忍著悲痛抵達現場，陪同法醫至台北市立殯儀館進行相驗釐清死因；稍早參與執刀過程的護理師已抵達北檢接受訊問，丁斌煌則是手拿拐杖、銬上手銬依過失致死罪嫌送辦北檢複訊。

09/17 全台詐欺最新數據

50歲男做「陰莖增大術」亡　最後身影曝光

50歲男做「陰莖增大術」亡　最後身影曝光

台北市中山區錦州街的安和美診所17日發生奪命事故！一名50歲男子17日上午前往該處進行陰莖增大手術，疑因執刀醫師丁斌煌麻醉不當，男子當晚7時許被發現明顯死亡。而男子的最後身影曝光，只見當天上午他前往診所時，神色並無異狀，孰料，卻遇奪命醫療事故殞命。

