部桃「病安週」登場　齊心守護母嬰與兒童健康

▲部桃「病安週」登場，守護母嬰與兒童健康。（圖／部桃提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為響應世界衛生組織(WHO)及醫策會推動的「病人安全週」，衛福部桃園醫院(部桃) 17日舉辦「114 年病人安全週」系列活動。今年以「齊心共守產兒安康」為主題，延伸出「孕產安全、你我共守」與「兒童安康、醫同守護」兩大重點，透過園遊會、互動闖關與社群宣導，攜手醫療團隊、病友與社區民眾，共同營造正向的病安文化。

部桃院長楊南屏強調，病人安全是醫院最核心的價值，呼籲醫療人員保持敏感度與責任感，共同守護母嬰與兒童健康。活動中並由兒童玩偶帶來「兒歌帶動唱」炒熱氣氛，吸引大小朋友一起參與。

「闖關園遊會」設計寓教於樂的關卡，讓民眾透過答題、著色遊戲，學習正確用藥、兒童安全、早期療育與孕產照護知識。參加者還能於部桃粉絲專頁打卡留言，分享學習心得，讓病安宣導從醫院現場延伸至社群與社區生活。

部桃品管中心主任曾國森表示，病人安全是醫療品質的基石，今年特別聚焦孕產與兒童族群，因為他們需要更全面的守護。透過跨科室合作與多元活動設計，不僅提升醫療團隊對病安的敏感度，也鼓勵民眾共同參與，讓病安不再只是專業領域的議題，而是全民的責任。

部桃指出，病人安全需要大家共同努力，藉由病安週活動，期望更多醫護人員、病友與社區大眾能將「孕產安全 你我共守、兒童安康 醫同守護」落實在每一個照護行為中。未來醫院也將持續深化病安制度與文化，讓安全成為醫療日常，讓安心成為全民共識。