38萬小學生用抖音　監院指「危害兒少、威脅國安」促政府管制TikTok

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

美國國會去年以威脅國家安全理由，通過TikTok（抖音）「不賣就禁」法案，歐盟也因為抖音蒐集用戶個資儲存於中國，開罰5億3千萬歐元的巨額罰款。我國部分，監察院昨（22日）公布調查報告，報告指出政府治理社群平臺的法規零散，政府在社群平臺及推播演算法風險之評估能力、兒少隱私權保護及與跨國平臺之協調及查處能量均有檢討必要，對處理TikTok違反自律規定、不當蒐集兒少個資、及作為中共對臺認知作戰工具等情事，態度消極懈怠，亟需積極檢討改進。

監委指出，TikTok是一個罔顧企業社會責任、高度爭議性的社群平臺，對臺灣的威脅主要有二:其一，TikTok對兒少的學習造成負面作用、對他們的健康和生命潛藏重大威脅。TikTok為了衝高用戶量，其推播方式鼓勵散播一些高度危險的挑戰遊戲，迄今在各國已造成一百多位兒少死亡，健康因此嚴重受損的兒少更多，不少受害兒少的父母已經向法院提告TikTok。

TikTok的危險性由其執行長周受資公開表示不會讓他的小孩使用TikTok可想而知。臺灣許多父母可能不知他們的小孩使用TikTok，縱然知道，很可能不了解TikTok的危險性，教育部或政府相關部會有責任提醒兒少的父母。

監委指出，其二，TikTok嚴重威脅臺灣的國家安全，第一、TikTok蒐集用戶個資儲存於中國，歐盟設於愛爾蘭的資料保護委員會，經過數年的調查發現TikTok將用戶資料儲存於中國的伺服器，已經於今年對TikTok處以5億3千萬歐元的巨額罰款。

監委表示，第二，TikTok等社群媒體自律規定，需13歲以上才能申請帳號使用，13-17歲要使用TikTok也受到各種限制，但本案經分析「TCS臺灣傳播調查資料庫」2023年資料，竟發現我國9至12歲國小兒童使用TikTok之比率高達46.1%，推算使用TikTok的國小三至六年級人數可能高達38萬人，顯示TikTok的自律規定形同虛設，而這些兒少個資很可能為中共所掌握。

監委也提出，美國羅格斯大學(Rutgers University)一份研究報告「中共的數位魅力攻勢(The CCP's Digital Charm Offensive)」指出，TikTok透過演算法持續灌輸和擴大用戶對中國的好感、壓制反中共的內容。知名媒體包括《華盛頓郵報》、《紐約時報》、《BBC新聞》等，均指出有證據顯示TikTok是中共的宣傳工具。連英國的《金融時報》對中共以TikTok為工具對臺灣進行認知作戰，都為臺灣的前景擔憂。

4.TikTok成為中共對臺散播錯假訊息的平臺

三位委員強調，政府在推動「數位服務中介法」立法受挫後，對社群平臺的治理顯得消極，在社群平臺擁巨大影響力的今天，任由跨國平臺上的爭議訊息以不透明的推播演算法散布，對於平臺自律條款形同虛設毫無課責機制，對TikTok和小紅書等平臺對國家安全的威脅缺乏因應作為，這絕非民眾及國家安全之福，政府相關單位實宜積極加以檢討改善，俾使我國數位平臺治理制度趨於完備。