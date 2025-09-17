　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

勁蜂三型無人機亮相！中科院讚「台灣驕傲」　這款武器塗裝有台美國旗

記者蘇晏男／台北報導

「2025年台北國際航太暨國防工業展」將9月18至20日於台北南港展覽一館舉行，國防部在「國防館」展示51項新式武器，其中更首次讓勁蜂3型攻擊無人機、勁蜂4型攻擊無人機，以及美商「Anduril」合作的「低成本空射巡弋飛彈」，塗裝上還有我國與美國國旗。此外，勁蜂3可直接垂直起降部分，讓中科院誇讚，此關鍵技術是「台灣的驕傲」。

國防部17日向媒體舉辦國防館展前導覽，說明此次展覽規劃。國防部指出，今年以「韌性國防、厚植國力」為參展主軸，整合陸、海、空軍司令部、國防大學、軍備局生產製造中心、中科院及北區人才招募中心等7個單位，共規劃「聯合作戰武器裝備」、「無人載具」、「軍民通用科技」及「國軍人才招募」等4展區，總計展出51項新式武器裝備及人才招募活動。在新式武器上，中科院與外商合作的勁蜂3型攻擊無人機、勁蜂4型攻擊無人機，以及與美國國防公司「安杜里爾工業」（Anduril Industries）首次聯名陳展的「水下自主無人多功能載具」、「銅斑蛇」、「低成本巡弋飛彈」。

勁蜂3型攻擊無人機有3大特點。中科院航空研究所無人機計畫主持人張文聰說，該款無人機的機體完全都是3D列印機體，大幅縮短開發期程，可以快速完成，花8個月完成設計，從無到有到精準打擊，是以往中科院沒達到的境界；第二、「X型機翼」，該無人機在空中可以橫著走，且打擊目標時比一般傳統飛機更精準；第三、此關鍵技術是「台灣的驕傲」，可讓該無人機直接垂直起降，而靠的就是底下4個旋翼，能馬上在空中執行水平轉彎，「一段式從垂直到水平改變姿勢」，航空的最大關鍵難題，就是垂直轉平飛。

張文聰表示，勁蜂3型攻擊無人機是中科院結合國內相關廠商合作開發的一款很有價值的攻擊無人機，也是這次航展裡，可自主打擊，還可以群飛與群控來執行飽和攻擊的無人機。另外，勁蜂3型攻擊無人機滯空時間超過40分鐘、導控距離逾50公里，且可裝載反中甲彈頭，打擊裝甲目標。

勁蜂4型攻擊無人機方面，這是中科院與美國專門做靶機的公司「Kratos」所做的聯合開發，其規格包括「距外精準打擊」、「高速飛行」。中科院航空研究所新創開發組組長李政錡指出，中科院看中「MQM-178無人靶機」的機動力外型，以及可低空、掠海、高速優點，認為可以作為我國沿海攻擊型無人機載台，所以跟對方談是否對改成攻擊機有興趣，對方也覺得不錯。

李政錡說，勁蜂4型攻擊無人機分別是武裝酬載、光學酬載、龍伯球等3模組，可以變成「一機三用」，原本就是靶機，當改尋巡標頭跟把彈頭裝上去，就可變成攻擊機，而若是裝上龍伯球，則可以變成誘標機。平時沒打仗，可以當靶機給國軍當訓練，戰時又可以快速靈活配置，變高速攻擊機或高速誘標機，及時彌補戰力空隙。

水下自主無人多功能載具（Dive-LD）是一艘水下自主無人載具（AUV），採模組化設計可整合各項裝備酬載或多組感測器，適合執行各種任務。規格上，長5.8公尺、寬1.2公尺、淨重2720公斤、續航力10天、最大深度達6000公尺。

銅斑蛇是一款「水下自主式水雷」，可擔任反泊地及反潛作戰阻柵任務，具備自主航行與智慧決策功能，可辨識及追擊來犯之目標。本台類型，搭配岸置機動反艦飛彈、攻擊無人載具等武器，可組成重層海上打擊戰力，以打擊泊地換乘或航行中之敵船艦，具備高度運用彈性。

規格部分，銅斑蛇具備自主航行與智慧決策功能、可由水面艦艇或水下無人系統部署、開放式硬體架構與軟體平台、低成本與具量產易製性、速度大於30節、AI目標搜索、追蹤、導引。

至於最受矚目之一的低成本巡弋飛彈，據了解，其提供智慧且靈活的任務系統，彈群之間可互相通聯交換目標資訊協同作戰，運用機動車輛運載至任務位置發射，能夠快速且有效率的部署，可大量運用於對抗各型船艦，對目標進行任務殺傷或群攻、干擾，具備區域制海之能力。機體考量大規模生產需求，運用摺疊控制翼、中翼等緊緻外型，以高度模組化及易製性零組件設計，具有低成本大規模生產優勢。

中科院雄風計畫副主持人王定國說，此次展示的是美方塗裝實體展示品，目標成本是希望在新台幣650萬元，但還在跟美方談論中，不過已比一般巡弋飛彈便宜；至於是否塗裝要改變，適應我方需求，到時會把軍種需求納入討論。中科院長李世強中將表示，引用美方原文，把此巡弋飛彈認作是飛彈，但更明確形容是遊盪彈藥，對這型武器界定更清楚明白；李也說，此次合作生產目的在於壓低成本，因此盼18個月內建置在台供應鏈，將單枚價格壓在新台幣650萬元內。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

