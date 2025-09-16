新全民國防手冊曝　刪敵我辨識、教民眾「政府宣布投降都是假訊息」

▲沈威志16日在國防部記者會上說明新版「全民國防手冊」。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國防部今（16日）公布新版的「全民國防手冊」，教導民眾如何自救與互救、辨別「防空警報」與「海嘯警報」、應變軍事侵略、守護資安、掌握正確資訊等，並刪除「敵我辨識」環節。另外，全民國防手冊中也強調，倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息。

國防部於16日召開新版「全民國防手冊」公布說明記者會。國防部全動署物力動員處處長沈威志指出，總統府自113年6月19日成立「全社會防衛韌性委員會」，希望政府與社會面臨緊急狀況均能維持正常運作，所以為有效結合政策推進行，本手冊配合「全社會防衛韌性」進度納入編修改版範疇。

對於手冊編纂目的，全動署羅列「推廣全社會防衛韌性」、「國際接軌」；針對後者，沈威志說，近期國外像法國、瑞典、芬蘭、挪威、立陶宛等國家，都出版新的民防手冊、生存手冊，主要提供民眾處於天災危險或戰爭時該做什麼事，並將互助合作納入手冊內容，指導民眾如何準備及度過危機，台灣推動的方向與國際民主國家一致，就是強化社會韌性。

沈威志表示，新版全民國防手冊主題為「當危機來臨時：台灣全民安全指引」，內容區分「平時的準備」、「當危機來臨時」、「守護家園」等3個章節，共18個標題。

▲國防部16日公布新版「全民國防手冊」。（圖／記者呂佳賢攝）

根據新版全民國防手冊內容，教導民眾如何自救與互救、辨別「防空警報」與「海嘯警報」、應變軍事侵略、守護資安、掌握正確資訊等；其中掌握正確資訊上，全動署提供不製造、不輕信、不轉傳、要查證等「3不1要」原則，並強調「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息」。另外，2023年版本的全民國防手冊中列從軍服來進行敵我辨識，當時發布後引發熱議，如今新版已刪除該內容。

沈威志解釋，敵我識別是非常專業課題，大到飛機，小到人員服裝，如果中共武力犯台，當民眾看到軍人時，有可能因為距離、環境、背景，甚至敵軍著我軍服裝企圖混淆，所以要讓民眾辨識敵我，確實有難度。沈威志也說，考量民眾生命安全第一，全動署是鼓勵或指引民眾看到軍隊，就遠離危險區域，若沒辦法立刻遠離，就找沒有窗戶的建物，做自我保護措施。