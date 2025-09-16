新全民國防手冊定為「台灣」安全指引　全動署：2300萬人最大公約數

▲國防部全動署物力動員處處長沈威志16日在國防部記者會上說明新版「全民國防手冊」。（圖／記者呂佳賢攝）

國防部今（16日）公布名為「當危機來臨時 台灣全民安全指引」的新版「全民國防手冊」，被質疑內容對金馬澎好像比較沒有描述，是否是反映戰時狀況。對此，國防部全動署物力動員處處長沈威志表示，台灣是非常好的字眼，是2300萬同胞最大公約數，愛護台灣就是愛護中華民國，更何況這手冊是安全指引，所以保護人民生命、財產，應該沒有分中華民國或台灣。

國防部16日上午10時召開例行記者會，並公布新版全民國防手冊，手冊內容提及「當危機發生時，政府會盡全力維持民生經濟穩定，並透過完善的配置機制提供全民生活必需」。沈威志說，全動署從俄烏戰爭至今4年，共推出3本手冊，第一本主題是讓各地方政府做範本，強化韌性；第二本重點是立委及民間專家學者意見跟需求，認為俄烏戰爭開打以來有許多資訊是人民要再增加，所以是強化民眾應變資訊 。

沈威志表示，而新版是從去年9月第一次「全社會防衛韌性委員會」就有一個指導，就是如何強化或提升對危機認知、強化自我防衛能力，在其指導下，全動署開始籌畫、整備新版手冊內容，所以是以推廣全社會防衛韌性，有準備、更安全的能量。

媒體詢問，政府有無盤點全台盤點多少配送站？是否納入超商、大賣場？配送站是否成為對岸攻擊目標？附近是否會有軍隊防衛？沈威志說，全社會防衛韌性總目標是維持各級政府在危機來臨時可以正常運作，也維持社會民生，所以配送站就是攸關民生重要事項，目前所規劃的配送品項有食用米、食用油、食用鹽、瓦斯，近期再加上嬰兒奶粉等共五項；而配送站的開設，在今年城鎮韌性演習時曾要求11個地方政府實體開設來演練，沒記錯的話，台北市就是在小巨蛋。

經濟部科長王啟明則補充，目前全台共有5668個配送站，初步規畫，希望未來結合民力量來參考口罩實名制作法，希望透過超商、賣場的普及性，在電力跟通訊正常運作下，協助政府運送作業，原則上偏遠地區仍然維持原有配送站，初步規劃跟全聯接洽，後續進一步細節，經濟部會進一步討論。

媒體追問，這次手冊因為只有提到台灣，在金馬澎好像比較沒有描述，是否反映戰時狀況？沈威志表示，「我們為什麼是用台灣，我想這個字應該是非常好的字眼，是2300萬同胞最大公約數」，愛護台灣就是愛護中華民國，中華民國的自由、民主的落實就是在台灣深根、發芽，更何況這手冊是安全指引，所以保護人民生命、財產，應該沒有分中華民國或台灣，請各位多支持這手冊對民眾直接的幫助。

沈威志說，手冊內容涵蓋台澎金馬跟中華民國，不管中文版或英文版，如果你詳細閱讀的話，會發現更多精彩的地方。

至於實體全民國防手冊的發放，沈威志指出，目前規劃是在北中南選3個全聯門市定點少量發放，初步印刷5000本，是以全動署年度預算印製，將來發放會再藉由這次發放成效，會再做整體規劃，目標是深入每個民眾。另民眾也透過「全民安全指引網站」或國防部、全動署網站都可以搜尋到PDF檔。