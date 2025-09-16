　
    • 　
>
政治

編429億增戰備存量至120天　國防部：大部分用來整修彈庫、糧庫

▲國防部戰規司司長黃文啓中將16日出席國防部例行記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲國防部戰規司司長黃文啓中將16日出席國防部例行記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國防部在強化韌性特別預算中編429億元預算改善、厚實重要防護設施；部長顧立雄表示，台灣必須正視警覺中國近年不斷透過灰色地帶襲擾，因此透過此預算，讓台灣的戰備存量從30天增加至120天。國防部戰規司司長黃文啓中將今（16日）進一步指出，在這特別預算裡，以大部份預算來編列包含彈庫、糧庫、零件庫及其他庫儲整修，後續再配合這些庫儲整修跟各項補給品籌獲期程，陸續滿足未來儲備需求。

行政院日前拍板經費上限5700億元的「強化社會及民生韌性特別預算案」，含國防部1132億預算，納入429億元改善、厚實重要防護設施，包括增加油料、零附件及飲水存量，改善庫儲及訓場設施、整備工兵機具。顧立雄說，台灣必須正視警覺中國近年不斷透過灰色地帶襲擾，因此透過這次特別預算，讓台灣的戰備存量從30天增加至120天，讓包括一年期義務役在內的後備戰力得以提升，並整建訓場、各式彈藥屯儲，確保擁有作戰韌性。

國防部16日召開例行記者會，媒體詢問，韌性預算中，哪些項目、哪些物資的戰備存量從30天變120天？黃文啓表示，謝謝給予機會來澄清部長提到戰備存量提高的問題 。

黃文啓說，在中共海上封鎖力量持續提升下，國軍提升所有補給品項的戰備存量勢在必行，各品項中，國軍已能迅速籌獲的為優先，所以這次特別預算中有關國土安全部分，以優先籌獲油量、飲用水來納入這次特別預算項目，其他項目包含零附件、彈藥、糧秣等，都需要有適當儲存條件，因此在這特別預算裡，以大部份預算來編列包含彈庫、糧庫、零件庫及其他庫儲整修，後續再配合這些庫儲整修跟各項補給品籌獲期程，陸續滿足未來儲備需求。

黃文啓表示，他要再次強調，補給品是針對敵人可能的封鎖，還是會持續進行滾動式檢討，掌握未來如何確保持續戰力能維持。

▲空軍司令部計畫處處長江元琦少將16日出席國防部例行記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲空軍司令部計畫處處長江元琦少將16日出席國防部例行記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

有關我國向美新購66架F-16C/D Block70(F-16V BLK70)戰機部分，有媒體報導，2026年底完成該軍購交機恐因發動機製造商奇異（GE）公司生產的F110-GE-129渦輪扇發動機內組件系統，發現有瑕疵需要時間進行改正等而跳票。

對此，空軍司令部計畫處處長江元琦少將說，本軍採購的戰機，多項組件跟系統獲得提升，目前正進行主裝及整合的測試，空軍除藉由與美專案辦公室定期的會議 ，掌握各項生產進度跟系統整合風險外，也透過駐場人員實地了解產線狀況，隨時做最新進度更新，以利後續依照進度來規劃人員訓練及完成飛返整備工作。

另有媒體報導2架F-16V BLK70將於國慶日前後交機，江元琦澄清，報導內容純屬臆測，並非事實。

